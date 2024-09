La "Cavalleria Rusticana" di Mascagni rivive nei cortili dei Castelli di Lagnasco

L’opera lirica, ‘La Cavalleria Rusticana’ di Pietro Mascagni andrà in scena in atto unico nell’evocativa cornice dei cortili d’onore dei Castelli di Lagnasco, domenica 8 settembre alle 21, in una versione adattata per piccola orchestra dal maestro Paolo Fiamingo, per la regia di Daniela Quaglia.

Personaggi ed interpreti del melodramma: Santuzza, Daniela Quaglia; Turiddu, Walter Barbaria; Alfio, Nicolò Rossetto; Lola, Letizia Tuninetti; Mamma Lucia, Milena Tosatto.

Pianoforte: Pinny Gaggero. Coro ‘Live Aps’, Coro Lirico ‘G.B. Fergusio’, Ensemble ‘Easy Opera’.

La realizzazione della serata è a cura dell’associazione ‘Live Aps’ di Savigliano, con il supporto dell’associazione ‘Riapriamo i Castelli di Lagnasco’, della Pro Loco e realizzata grazie al patrocinio economico del Comune.

Marco Abbadessa, presidente dell’associazione ‘Live Aps’, è orgoglioso di essere riuscito a portare, con il sodalizio che presiede, nei castelli di Lagnasco un progetto così ambizioso: “Con un organico di oltre più di 70 artisti, l’opera lirica 'Cavalleria Rusticana' di Mascagni ha il sapore di un vero debutto.

Le nostre comunità locali - afferma Abbadessa - possono vantare ambientazioni e strutture suggestive dove poter rappresentare spettacoli dal vivo, ma hanno anche saputo essere la culla e lo sprone per molti concittadini che oggi sono professionisti o semi professionisti nel campo artistico nazionale ed internazionale.

Le abilità artistiche, tecniche ed artigianali dei soci di ‘Live’, inoltre, hanno consentito una messa in scena completamente autoprodotta: scenografie, costumi, regia, luci sono infatti scaturiti dalle insospettabili qualità di molti di noi.

Siamo orgogliosi – conclude Abbadessa - di poter mostrare che la serietà e l’impegno sono elementi che consentono di raggiungere obiettivi ambiziosi. La collaborazione con il Civico Istituto Musicale ‘ Fergusio’ di Savigliano e l’associazione ‘La musica in testa’ è stata, sotto questo aspetto, decisiva e preziosissima.”

Fabrizio Invernizzi presidente dell'associazione ‘Riapriamo i Castelli di Lagnasco’ afferma: “Questa collaborazione si colloca nella direzione di valorizzare un luogo meraviglioso in un contesto diverso dalla classica visita museale. I Castelli di Lagnasco, già protagonisti di altri eventi realizzati in collaborazione con organizzazioni del territorio, si aprono ad una fruizione nuova ed affascinante, presentandosi al pubblico come quinta di un’opera lirica”.

L'ingresso all'evento è libero.