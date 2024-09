Maltempo in arrivo sul Piemonte: la Regione apre la sala operativa della Protezione Civile

La Regione Piemonte serra le fila e si prepara ad alcune ore d’intensa emergenza a seguito dell’emissione, per la giornata di domani (giovedì 5 settembre), dell’allerta gialla per rischio idrogeologico sull’intero territorio e arancione sulle zone montane del torinese, disponendo l’apertura della sala operativa della Protezione Civile.



Per le prossime ore – con intensificazione particolare dalla serata e dalla notte di oggi (mercoledì 4 settembre) – si prevedono rovesci e temporali sparsi, prima sulle zone montane e poi in estensione al resto della regione e tempo diffusamente perturbato con fenomeni locali molto forti e cumulate areali significative al confine con la Liguria centrale e a ridosso delle vallate occidentali e nordoccidentali.



Dalla serata di domani, poi, miglioramento e attenuazione delle precipitazioni, più stabilità nella giornata di venerdì 6 settembre.