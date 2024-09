All'ospedale Ferrero di Verduno si inaugura lo "sportello del cittadino"

Mercoledì 11 settembre alle ore 15,00 verrà inaugurato presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno lo “Sportello del Cittadino”, un nuovo servizio che mette a disposizione dell’utenza le prestazioni di CAF e Patronato direttamente all’interno del nosocomio.

Questo nuovo servizio mira a fornire supporto e assistenza ai cittadini che si trovano in situazioni di bisogno o che necessitano di informazioni e orientamento riguardo a questioni fiscali e previdenziali.

L'apertura di questo sportello all'interno dell'ospedale è un passo importante per garantire un servizio completo e integrato ai pazienti ed ai loro familiari. In un momento di fragilità e preoccupazione è fondamentale offrire un supporto concreto e professionale per aiutare le persone a superare le difficoltà burocratiche e amministrative che possono sorgere in situazioni conseguenti a un ricovero ospedaliero.

Il personale di CAF e Patronati sarà a disposizione per fornire informazioni, assistenza e consulenza personalizzata su tematiche quali prestazioni previdenziali, agevolazioni fiscali, pratiche amministrative e molto altro. Gli orari di apertura dell’ufficio, ubicato presso il locale vetrato di fronte all’area ristoro del quarto piano, saranno esposti all’ingresso dell’ufficio stesso e pubblicati sul sito dell’ASL CN2 www.aslcn2.it