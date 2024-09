MALTEMPO / Allagamenti a Bra e Sommariva del Bosco. Oltre 100 millimetri di pioggia nelle valli Po e Varaita

Allagamenti segnalati nella zona di Bra e in quella di Sommariva del Bosco e un albero pericolante sulla Strada Provinciale 46 a Venasca.

Sono gli interventi di messa in sicurezza e prosciugamenti che dalle 7 di questa mattina, giovedì 5 settembre, stanno impegnando le squadre dei Vigili del Fuoco della Granda in ragione dell’ondata di maltempo che nella giornata di ieri aveva convinto l’Arpa a diramare un’allerta gialla per temporali su tutta la regione, livello di attenzione addirittura arancione per le valli montane al confine tra le province di Torino e Cuneo.

Previsioni puntualmente rispettate a vedere le problematiche verificatesi nelle prime ore della giornata tra le valli Susa, Chisone e Pellice, e in particolare a Villar Perosa ( leggi qui ) e Bussoleno ( leggi qui ).

[La perturbazione vista dal radar di Arpa alle ore 10.20 di oggi]

Nella zona del Saluzzese, quella più interessata dall’allarme di Arpa per quanto riguarda il Cuneese, non si registrano al momento particolari disagi anche a fronte della importante mole di pioggia caduta nelle ultime 24 ore in particolare sulle Valli Po e Varaita, con valori superiori ai 100 millimetri a Paesana (115,4), Crissolo (115), Barge (105) e Brossasco (104).

L’ultimo aggiornamento dell’allerta meteo effettuato da Arpa alle 10 di questa mattina, giovedì, ha visto il ritorno al verde della situazione di pericolo attesa per una buona parte del Cuneese, mentre sono passate rosso alcune zone del Canavese e del Verbano (immagine sotto).

L'AGGIORNAMENTO DELLA REGIONE

Dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte, aperta per monitorare la situazione legata alle piogge cadute nella notte e a quelle attese in giornata, si segnala che:

• l’esondazione in più punti del torrente Gerardo ha fatto saltare due ponti a Mattie (Valsusa): uno in corrispondenza della borgata Combe, che è isolata con 22 residenti di cui si sta valutando l’evacuazione, l'altro in borgata Giordani, che non è isolata in quanto vi è un’altra via di accesso; vi è anche una criticità in corrispondenza dell'agriturismo Mulino di Mattie in quanto si sono rotti gli argini e l'acqua ha portato via la strada di accesso e si sta valutando l'evacuazione dei 22 ospiti;

• sempre in Valsusa è isolata per caduta di materiale sulla strada di accesso la borgata Santa Petronilla di Bussoleno;

• in Val Chisone si è verificata a Perosa Argentina l’esondazione di rii minori che hanno parzialmente invaso la sp23, chiusa a Pinasca e da Perosa a Fenestrelle. Chiuse anche per piccole esondazioni le sp 261, 207, 255, nonché la ss 26 in Val d’Aosta;

• nelle Valli di Lanzo la Stura ha superato a Mezzenile il livello di pericolo idraulico del torrente, a Lanzo e Cantoira superato il livello di guardia.

Al momento sono aperti i Centri operativi comunali di Novalesa, Varisella, Mattie, Villar Pellice, Bussoleno, Villar Perosa, Perosa Argentina, Viù, Trana, Sanfront, Brondello, Pramollo.

"La Sala operativa è aperta da questa mattina, ma ho voluto sentire tutti i sindaci più coinvolti per comprendere meglio la situazione e sopratutto offrire il supporto della Regione e del sistema di Protezione civile per i primi interventi di emergenza. Come al solito i volontari sono già all'opera da questa notte per i primi interventi urgenti", ha puntualizzato l'assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi.

"Si ricorda – si fa ancora sapere dalla Regione Piemonte – che il bollettino emesso da Arpa Piemonte prevede per la giornata di oggi allerta arancione sul Piemonte occidentale e allerta gialla sul resto del territorio. Le previsioni meteo prevedono rovesci e temporali sparsi nelle zone montane e tempo diffusamente perturbato fino al pomeriggio, con fenomeni localmente molto forti e significativi. Un miglioramento è atteso nel corso della serata".