Trinità, niente immondizia nei cestini pubblici. Spertino: "Dove si dovrebbe buttare?"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dalla consigliera di minoranza di Trinità Sismia Selvaggia Spertino.



***



Non c’è molto da descrivere o da dire, l'immagine si commenta da sola. L’amministrazione comunale di Trinità vieta di gettare immondizia nei cestini pubblici: e dove dovrebbe gettarla l'immondizia la gente?



Nel vocabolario italiano è intesa concretamente immondizia la sporcizia, la roba sudicia. Il fazzoletto di carta sporco, la carta unta di una focaccia mangiata su una panchina, un cartoccio di succo di frutta vuoto, una carta sporca di formaggio fuso di un toast mangiato passeggiando, una bottiglietta d'acqua vuota …questi alcuni esempi di immondizia che la gente può ritrovarsi in mano su suolo trinitese ma con il divieto dell’amministrazione comunale di gettarla nell’apposito cestino pubblico, anche se è e sarebbe l'atto più educato e civilmente corretto, ma non per l’amministrazione di Trinità che trova più naturale “gettare” in ridicolo il nostro Paese dimostrando di sbagliare, ancora una volta, nel metodo e nel merito.