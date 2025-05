Nuova gestione del mercatino dell’antiquariato a Mondovì

Una giornata di transizione in vista dell’inaugurazione vera e propria prevista per il 22 giugno. Il mercatino dell’antiquariato di domenica 25 maggio, insomma, conserverà ancora l’identità generale delle ultime edizioni, ma sarà già impreziosito da diverse novità espositive in termini contenutistici e numerici.

Un’ibridazione tra ciò che è stato e ciò che sarà, dunque, come concordato in maniera condivisa dall’Amministrazione comunale e dall’associazione CasaMalta di Torino che si è aggiudicata la gestione biennale del mercatino. Una realtà, quest’ultima, attiva sul territorio piemontese fin dal 2016 e che oggi gestisce, tra gli altri, il mercato dell’antiquariato della città di Moncalieri “Antiq’aria”, il mercato del libro antico e usato della città di Torino “Il Libro Ritrovato” e il mercato dell’antiquariato minore della stessa città di Torino, “Piazza Vittorio”.

"Retrò Mondovì” intende diventare un punto di riferimento locale per l’antiquariato minore, il vintage, il modernariato, l’artigianato e la creatività - il commento del sindaco e dell’assessore al Commercio - grazie ad un’offerta ricca ed eterogenea, contraddistinta da espositori di qualità che rispondono all’attenta regia dell’associazione CasaMalta. Domenica 25 maggio, allora, vi sarà un piccolo assaggio del nuovo percorso espositivo, prima dell’inaugurazione vera e propria del 22 giugno prossimo".