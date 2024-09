Danni alla rete fognaria a Villar San Costanzo dopo il maltempo di ieri

Anche Villar San Costanzo, nella serata di ieri, mercoledì 4 settembre, è stata investita dal violento nubifragio che ha colpito Roccabruna e Dronero.

Ingenti i danni lungo via Don Branda, la strada centrale del paese che passa di fronte al municipio ed al negozio di alimentari. La pioggia insistente ha infatti fatto saltare l’asfalto, con la conseguente rottura di un tratto di tubatura della rete fognaria, provocando spavento e moltissimi disagi per i residenti.

Nella mattinata odierna, a fronte dei danni subiti, è stata emessa dal Comune un’ordinanza di chiusura della strada, che ha reso inaccessibile al traffico il tratto da piazza Giolitti fino all’incrocio con via Gioera e l’accesso al bancomat consentito pedonalmente.

All’opera il personale addetto, che con grande efficienza nel corso della giornata ha terminato i lavori di ripristino dell’attraversamento in via Foresti e la messa in sicurezza di via Don Brarda. Da domani la strada tornerà transitabile.

L’amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione dimostrata.