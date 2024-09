Festa inizio scuola: un giorno di gioia per tutte le famiglie a Tarantasca

Sabato 7 settembre, il Centro Sportivo di Tarantasca si trasformerà in un vivace centro di divertimento e condivisione, grazie alla "Festa inizio scuola" organizzata dal GET - Gruppo Eventi Tarantasca. Un evento dedicato non solo ai bambini e ragazzi del paese, ma anche alle loro famiglie, dai più piccoli ai più grandi.

Dalle 14:00 in poi, il campo sportivo ospiterà una serie di attività pensate per coinvolgere tutti: dagli entusiasmanti giochi di movimento, come ruba bandiera e palla prigioniera, fino ai giochi di ruolo e ai laboratori creativi. I più piccoli potranno divertirsi con i laboratori sensoriali dell’"Atelier delle Meraviglie" in collaborazione con Simona Sedda di Baby Parking Poccoli Passi, mentre i ragazzi e i loro genitori potranno sfidarsi in divertenti competizioni o rilassarsi partecipando ai giochi di posizione come il tiro degli anelli o il tris.

Un momento speciale sarà dedicato agli amici a quattro zampe, con attività guidate da Anna Tolese e “Il Guinzaglio di Arianna”, pensate per far divertire insieme bambini e animali.

La giornata densa di attività da provare sarà accompagnata anche da uno spettacolo acrobatico offerto dall’associazione "a.s.d. Il Gecko Tarantasca", e per chiudere la serata, una cena con polenta e spezzatino accompagnata dall'intrattenimento del gruppo ESOES, che con la loro clown terapia sostengono progetti di borse di studio in Guatemala.

Un’occasione perfetta per salutare l’estate, trascorrere del tempo in compagnia e prepararsi al meglio per il nuovo anno scolastico. Un evento che promette di regalare sorrisi, momenti di condivisione e tanto divertimento. Non mancate!

per info https://www.instagram.com/gruppo.eventitarantasca?igsh=MWw4aWQ0NjJxZnpzOA==