Unione montana Valle Stura, ultimi appuntamenti a settembre con il progetto Anziani in-forma

Il progetto Anziani in-forma promosso dall’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, Cooperativa sociale Emmanuele, Insieme diamoci una mano ODV Valle Stura ed Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa sociale S.R.L., finanziato dalla Regione Piemonte va verso la conclusione con numerosi appuntamenti in tutto il mese di settembre dedicati agli over 65 della Valle Stura e di Borgo San Dalmazzo.

Per tutto il mese di settembre, come di consueto il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17 a Gaiola è aperto il Centro Incontri dove i ragazzi della terza Età possono trovarsi e fare delle attività insieme, come gioco di carte e della dama, qualche chiacchiera e un buon caffè in compagnia.

Gli appuntamenti all’aria aperta e in movimento sono tanti e diversi tra loro: a partire dal 10 settembre proseguendo ogni martedì fino a fine del mese si fa sport all’aria aperta con Nordic Walking dalle 15 alle 16.30 a Vinadio. Mentre, mercoledì 11 settembre, alle 9 è prevista una passeggiata escursionistica con la guida Luca Franco nel Comune di Rittana dal Chiot Rosa a borgata Paraloup.

Venerdì 20 settembre, a Demonte alle 9.30 attività con Paola Botasso, psicologa e psicoterapeuta dedicato alle “Pratiche del Ben-essere”, il focus dell’incontro verterà sulla respirazione e sullo yoga della risata di gruppo.

Lunedì 23 e 30 settembre, alle 11.30 due incontri con la naturopata ed erborista Barbara Milanesio, i luoghi di incontro verranno stabiliti e comunicati in base al meteo. Lunedì 23 è in programma una passeggiata erboristica con l’obbiettivo di esplorare la natura e conoscere alcuni importanti rimedi naturali per la salute; mentre lunedì 30 settembre si terrà un incontro didattico al chiuso su “ I doni dell’alveare” e i prodotti che possono essere utilizzati per il benessere personale.

Giovedì 27 settembre è in calendario la gita nelle Langhe. Il ritrovo è alle 8.30 a Vinadio per la partenza con tappe lungo la Valle Stura in direzione Barolo, dove in mattinata si farà una semplice passeggiata ad anello di circa 4 chilometri, a seguire pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita al Castello di Serralunga d’Alba. Il rientro è previsto verso le 19.30 a Vinadio. Necessario per la giornata abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e acqua.

Il servizio navetta è gratuito, sostenuto dal progetto mentre il costo complessivo della gita è di € 31 a persona (pranzo e visita al castello), le prenotazioni devono arrivare entro mercoledì 11 settembre al 327 9268399 Alessia per gli anziani della Valle Stura e al 3884430110 Marta per il Comune di Borgo San Dalmazzo, al momento della prenotazione è richiesta una caparra di € 20.

A conclusione del progetto Anziani in-forma durato circa un anno sul territorio del comune di Borgo San Dalmazzo e sui comuni della Valle Stura, lunedì 16 settembre si terrà un momento di festa finale a Borgo San Dalmazzo dalle 16 alle 19 aperta a tutti gli over65 del territorio. La festa sarà occasione per tirare le somme del progetto con la presentazione dei dati raccolti da Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa sociale S.R.L., e conoscere le esperienze degli anziani coinvolti che si racconteranno durante un momento ludico e il buffet finale.

Tutti gli appuntamenti “Anziani in-forma” sono gratuiti, per maggiori info contattare il 327 9268399 (Alessia Bagnis – Educatrice).

Anziani in-forma è un progetto di Unione Montana Valle Stura, in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, Cooperativa sociale Emmanuele, Insieme diamoci una mano ODV Valle Stura ed Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa sociale S.R.L. Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito di attuazione del Piano per l’Invecchiamento attivo. Le iniziative realizzate dalla Cooperativa Proposta 80 sono realizzate grazie ai fondi PNNR – M5C3I11 a sostegno delle Aree Interne.

Le attività dedicate ai ragazzi della terza età proseguono anche nel mese di ottobre, ecco alcune iniziative già a calendario: mercoledì 2 ottobre, ritrovo alle 8 a Pietraporzio per la passeggiata escursionistica alle Miniere di Barite e all’ascolto del bramito del cervo. Venerdì 4 ottobre incontro a Demonte alle ore 9.30 con Paola Botasso sulle pratiche legate al benessere fisico e psicofisico della persona. Per maggiori info contattare il 327 9268399 (Alessia Bagnis – Educatrice).