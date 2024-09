Sportabili Alba festeggia i primi vent’anni di attività di “sport inclusivo”

L’associazione Sportabili Alba APS ASD compie 20 anni essendo stata fondata nel 2004 grazie ad un’idea di Cristiana Gilardi e Alberto Carbone a cui aderì la pluricampionessa di Handbike Francesca Fenocchio.

In questo ventennio è cresciuta come attività e numeri, sempre con l’attenzione puntata sullo sport inclusivo e il turismo accessibile per persone con disabilità, fino a diventare un punto di riferimento importante per tutto il territorio albese e piemontese con il suo motto “Se posso fare questo, posso fare tutto”.

Sportabili è attiva oggi con ben 13 discipline sportive: nuoto, sci, equitazione, ciclismo, basket e basket junior, calcio a 5, danza, tennis, rafting, barca a vela, pesca, tiro con l’arco, escursionismo e trekking.

L’anniversario viene festeggiato con un programma che avrà inizio oggi, venerdì 6 settembre, alle 18.30 presso la Cantina L’Astemia Pentita di Barolo, quando verrà inaugurata la mostra di fotografia “VITE A COLORI” che rimarrà visitabile fino al 6 ottobre prossimo. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 11 alle 17, con ingresso gratuito.

Domenica 8 settembre, al mattino è prevista la 5° edizione di “SPORTABILI ALBA IN MOVIMENTO”, walk run trofeo MERCATO’. La camminata non competitiva aperta a tutti si sviluppa su un percorso lungo Tanaro e prevede un percorso per i camminatori e uno più lungo per coloro che amano distanze più impegnative. Ricco pacco gara e premiazione del gruppo più numeroso, amatoriale o gruppo sportivo di società. Ritrovo alle ore 8.30 presso il Maneggio Equi di Sportabili Alba, via Fontanassa 15, Roddi.

Seguirà alle ore 12.30 “Giro pizza al maneggio”, pranzo in compagnia degli amici di Sportabili Alba, con pizza in forno a legna, bibita e dessert (euro 15.00 su prenotazione 0173/615670)

Alle 14.30 è previsto uno spettacolo di Magia per tutti i presenti, a cura del Mago Roger, e spettacolo di trampolieri e truccabimbi, a cura di Maia Barroero.

La giornata proseguirà con una esibizione canora benefica a favore di Sportabili Alba, a cura del coro Forever Young di Roddi, che presenterà brani del suo repertorio e interpreterà la canzone “Io con Te”, la canzone di Sportabili Alba, dedicata ai volontari che donano il loro tempo libero a favore dei nostri atleti. Spettacolo alle 15.30.

Alle 16.30 è previsto lo spettacolo/esibizione “ALLIEVI IN CAROSELLO”, organizzato dal Maneggio Equi e dagli istruttori di equitazione, che vedrà coinvolti gli allievi dei differenti corsi attivi, e permetterà di dare sfoggio delle loro abilità.

I festeggiamenti proseguiranno poi nell’autunno con diversi appuntamenti sportivi:

Il 29 settembre, presso il Villaggio sportivo Bongioanni e Parrocchia S.Maria del Salice a Fossano si svolgerà il Torneo sportivo DON ORESTE BENZI, al quale Sportabili parteciperà con le squadre di calcio e basket.. Il 12 ottobre presso gli impianti sportivi H ZONE di Alba alle 14.30 prenderà il via il 2° MEMORIAL “DARIO PARIA”, triangolare di basket in memoria di Dario, un atleta Sportabili, appassionato e gioioso, membro instancabile della squadra di basket.

Il 10 novembre infine, presso gli impianti natatori CSR di Sommariva Perno, alle ore 14.30 si terrà la VII Edizione del Meeting di Nuoto “SPORTABILI ALBA NEL BLU”, edizione del ventennale.

Si tratta di un classico appuntamento di nuoto che non manca mai nel calendario sportivo Sportabili e che vede tradizionalmente la partecipazione di oltre 100 atleti. Il Meeting è aperto agli atleti di tutte le società sportive del Piemonte.

Buon compleanno a Sportabili Alba dunque!