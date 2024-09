Cade in una scarpata a Castelletto Uzzone: vigili del fuoco in azione

Si attende l’arrivo dell’elicottero Drago, a Castelletto Uzzone, dove i soccorsi si sono attivati per far fronte alla caduta di una persona anziana in una scarpata.



Il fatto è occorso nei pressi dell’abitato del paese, nella tarda mattinata di oggi (venerdì 6 settembre). La scarpata in cui è scivolata la persona coinvolta si trova in una zona impervia, difficilmente raggiungibile.



Sul posto le squadre dei vigili del fuoco provinciali di Alba e il nucleo SAF da Cuneo.