Elezioni provinciali, il centrosinistra sceglie il “campo largo” per rappresentare al meglio il territorio [VIDEO]

Con la riforma Delrio del 2014 le Province sono state declassate ad enti di gestione marginale, ma dopo 10 anni ci si sta accorgendo di quanto rappresentino un ponte tra governo e Comuni. Lo sanno bene i 12 candidati della lista del centrosinistra la “Nostra Provincia”, che nella Sala Falco del Centro Incontri della Provincia di Cuneo in corso Dante a Cuneo nel presentarsi a turno hanno riportato l'attenzione alla necessità di restituire all'ente provinciale la dignità che merita.







Le prossime elezioni provinciali saranno a fine mese, il 29 settembre, quando i consiglieri dei 247 Comuni della Granda saranno chiamati al voto per rinnovare il Consiglio Provinciale.

In capo all'Amministrazione restano tra gli altri l'importante gestione della rete viaria con i suoi 3600 Km di strade e con il suo trasporto pubblico, non dimenticando con l'avvio delle scuole la prossima settima dell'edilizia scolastica delle scuole superiori e con l'autunno dello sgombero neve.



“Mentre altrove si sono consumati duelli, personalismi e richiami all’ordine tra alleati – dichiarano dal coordinamento della Nostra Provincia – noi in questi ultimi mesi abbiamo lavorato per dare alla nostra provincia una rappresentanza forte e varia com’è il suo territorio, mettendo insieme le migliori esperienze di amministrazione locale”.

Ecco spiegata la scelta di un “campo largo” superando la sola appartenenza politica al Partito Democratico, ma aprendo anche alle liste civiche, ai partiti Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, la nuova formazione ambientalista che si sta consolidando in molti comuni della Langa e del Roero.

I candidati

Tra i candidati perla prossima tornata compaiono alcuni visi già noti all'Amministrazione provinciale ed uscenti come Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore, Bruna Sibille, consigliera comunale di Bra, e Loris Emanuel, sindaco di Moiola.

Insieme a loro ci saranno le new entry: Pierluigi Balbi, consigliere comunale di Dronero, Luca Bessone, consigliere comunale di Beinette, Fiona Bianco, consigliera comunale di Serralunga d'Alba, Marco Chinazzo, sindaco di Corzegno, Stefania D'Ulisse, consigliera comunale di Cuneo, Laura Gasco, consigliera comunale di Mondovì, Alberto Gatto, sindaco di Alba, Andrea Tagliano, consigliere comunale di Saluzzo, e Donatella Valsania, consigliera comunale di Montà.