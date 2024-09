Volley A2M. Intramontabile Sicci: l'estate consegna a Battocchio un Sottile in splendida forma per la sua prima stagione da capitano di Cuneo [VIDEO]

Al suo secondo anno con la maglia di Cuneo nell'A2, prima volta da capitano, Daniele Sottile è indicato dall'allenatore Matteo Battocchio come uno tra gli atleti più in forma che gli ha consegnato quest'estate 2024. Non c'è da stupirsi per un atleta che non ha nessuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. La sua forma fisica è smagliante, ma anche dentro "Sicci" è intramontabile, con grinta da vendere. A chili.

Pronto a mettersi a disposizione dei compagni, preferisce mantenere il profilo basso circa lo stato di forma della squadra: "Stiamo lavorando tanto, le cose al momento canno nel verso giusto. Pian piano cresceremo, per farci trovare trovare pronti all'inizio del campionato"

Sui compagni che "penderanno" dalle sue giocate dice: "Qualcuno lo conoscevo già, altri sto imparando a farlo. All'inizio è sempre facile dire che siamo un ottimo gruppo e che tutto va bene, i conti si faranno quando arriveranno le partite che contano: lì vedremo di che pasta siamo fatti. Comunque, la squadra è costruita bene, possiamo fare un buon campionato, anche se sarà complicato".

Una squadra caratterialmente grintosa di primo acchito: "Sicuramente i valori tecnici ci sono. Abbiamo ottimi interpreti a livello caratteriale e uno spogliatoio importante, ma le parole e la carta lasciano il tempio che trovano. A fare la differenza saranno come sempre lavoro e risultati"

Sul lavoro fin qui svolto: "Stiamo lavorando bene, siamo sulla strada giusta, l'entusiasmo non manca, Le amichevoli ci aiutano a capire su cosa lavorare di più e come farlo meglio".

A 45 anni suonati è pronto a dar battaglia, Sicci: "Affronto la stagione che sta per iniziare con entusiasmo e con la solita grande voglia di fare sempre meglio. A livello di squadra speriamo di fare qualcosina in più dello scorso anno, io sono pronto a lottare ogni domenica"