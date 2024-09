Allagamenti e alberi caduti, si conclude la domenica “da allerta gialla” della provincia Granda

Si è concluso in un sostanziale nulla di fatto – se non per qualche albero pericolante e pochi allagamenti segnalati ai vigili del fuoco provinciali nel corso della giornata – lo stato di allerta gialla segnalato dall’Arpa Piemonte ieri (sabato 7 settembre) per la giornata odierna.



Nelle zone delle valli Tanaro, Belbo e Bormida l’agenzia regionale segnalava infatti la possibilità di precipitazioni diffuse d’intensità anche forte, ma sostanzialmente non preoccupante.



Per la giornata di domani Arpa segnala un risolversi anche dei pochi scenari di rischio potenziale, con un’allerta di colore verde – e, quindi, assenza di fenomeni particolarmente preoccupanti – su tutte le aree della regione (e, quindi, anche della provincia cuneese). Le previsioni meteorologiche assegnano un cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento e nebbie in pianura fino al primo mattino.