A Mondovì, Saluzzo e presto anche a Bra: il progetto della Clinica Salzano Tirone di Cuneo cresce e si espande con i "Dental Point"

Dopo aver aperto, nel 2011, la Clinica Odontoiatrica di via Cascina Colombaro a Cuneo, Stefano Salzano e Federico Tirone, i due fondatori e titolori di quello che è diventato un vero e proprio punto di riferimento per l'odontoiatria, hanno deciso di dare risposte ancora più mirate ai tanti pazienti che hanno deciso e continuano a decidere di affidarsi alla loro struttura.

Un progetto, il loro, di capillarizzazione dell'offerta, in una provincia molto estesa e dove spostarsi non è mai semplice.

"Molti dei nostri pazienti arrivano da fuori Cuneo. Chi deve affrontare un piano di cura lungo, con molti appuntamenti, spesso evidenziava come avrebbe preferito potersi rivolgere ad uno studio più vicino, evitando di dover percorrere a volte venti, altre 30 chilometri, altre volte di più, per venire nel nostro studio di Cuneo", spiega il dottor Stefano Salzano.

C'è voluto un po' di tempo per decidere di guardare anche altrove, consapevoli, i due titolari, di dover avere prima di tutto dei professionisti formati e all'altezza dei rigidi protocolli che da sempre la clinica adotta, modificandoli e adattandoli in base alle nuove tecnologie e a tanta esperienza sul campo.

Nel corso degli anni, quello che era un progetto, è diventato realtà.

Ed è così che nel 2022 è stato inaugurato il primo Dental Point della Clinica Salzano Tirone, a Mondovì, in corso Statuto 47. Si tratta di uno studio satellite in cui lavorano gli stessi medici della Clinica principale, con i medesimi protocolli e standard qualitativi altrettanto alti.

Lo studio dentistico si trova in pieno centro a Mondovì, facile da trovare e con comodo parcheggio ed è aperto con orario continuato dal lunedì al sabato e nella maggior parte delle festività.

"E' una struttura di 250 metri quadri predisposta per 5 unità operative, moderna e attrezzata in maniera da rendere possibile replicare l’odontoiatria di qualità che ha reso la nostra clinica lo studio odontoiatrico di riferimento a livello provinciale", evidenzia ancora il dottor Salzano.

Un anno dopo, nel 2023, ha aperto un secondo studio, a Saluzzo, in Corso IV Novembre. Anche per questo Dental Point le parole d'ordine sono eccellenza e servizio.

Gli studi di Mondovì e Saluzzo sono gestiti da due giovani odontoiatri cresciuti all’interno della struttura di Cuneo. Sono il dottor Lodovico D’Orsi, saluzzese, classe 1986

e il dottor Francesco Genovesi, catanese del 1990.

“D'Orsi e Genovesi sono con noi da anni, conoscono i nostri protocolli, il nostro sistema manageriale e sono professionisti di alto livello", continua Salzano.

La volontà di aprire questi due Dental Point nasce proprio dal fatto che "volevamo essere vicini ai pazienti, dare loro la possibilità di sceglierci senza dover affrontare lunghi spostamenti, esigenza che ci era stata più volte espressa. Diamo gli stessi servizi: orari estesi, possibilità di effettuare la sedazione cosciente, di potersi sottoporre ad esami e radiografie in loco. Tutti plus che ci vengono riconosciuti e che nascono dalla volontà di mettere al centro proprio il paziente, rendendogli il percorso di cura il più agevole possibile".

Ma non finisce qui, perché è prevista una nuova apertura anche a Bra. E' questione di qualche mese e anche in quella zona sarà possibile affidarsi all'eccellenza che da ormai molti anni contraddistingue la Clinica di via Cascina Colombaro a Cuneo.

E che i due fondatori hanno deciso di portare in punti strategici della provincia, per poter venire incontro ancora di più alle esigenze e ai bisogni di chi vuole tornare ad amare il proprio sorriso.

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 103 (del 10/08/2023) - direttore sanitario dott. Stefano Salzano, odontoiatra iscr. Albo odontoiatri n 488 di cuneo - Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone srl - p.iva 03301160044