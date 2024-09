Vacca finisce in una fossa liquami a Peveragno: veterinario e vigili del fuoco sul posto

E’ stata recuperata in assoluto stato di salute la vacca coinvolta nel pomeriggio di oggi (domenica 8 settembre) in un inaspettato incidente nell’abitato di Peveragno.



L’animale era caduta nella fossa per la raccolta dei liquami – vuota - di una stalla di via Pontetto, rimanendo bloccata.



Sul posto i vigili del fuoco provinciali e il veterinario di servizio, che hanno predisposto il recupero grazie all’ausilio di una piccola gru.