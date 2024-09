Barge, trent'anni d'attività per la Croce Rossa: si festeggia con messa e pranzo sociale

La Croce Rossa di Barge si appresta a celebrare il suo trentesimo anno di fondazione. Risale al 1994 infatti la sua costituzione, ad opera di una trentina di soci fondatori. Tre decenni sono passati e molti sono stati i cambiamenti, ma immutato è lo spirito che caratterizza l'opera dei volontari: quello di non fare mancare alla propria comunità un anello importante della catena del soccorso, che precede l'eventuale ospedalizzazione del paziente e le cure avanzate.



Oggi la CRI Barge è molto attiva anche sul fronte del trasporto infermi, un servizio essenziale per i cittadini bisognosi di visite e cure ospedaliere.



Per celebrare questo importante traguardo, soci e consorelle si ritroveranno domenica 15 settembre alle ore 10 per la santa messa nella parrocchia di San Giovanni Battista ed a seguire a Ponte Grana di Barge, per il pranzo sociale, con le autorità e le rappresentanze del comitato di Racconigi, di cui fanno parte, assieme alla sede di Paesana.



Nei prossimi mesi poi, i volontari si appresteranno a traslocare nella nuova sede, ora in fase di ultimazione, in via Fiorita.