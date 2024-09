STORIE DI MONTAGNA 128/ Castellar delle Vigne: un piccolo paradiso dove splende sempre il sole

Da parecchi anni vivo in Valle Stura. Quando abiti in un territorio da molto tempo lo vivi, lo frequenti e conosci molte persone pensi di aver scoperto ogni suo angolo, ogni piccolo paesino nascosto, ogni valle laterale, ma poi arriva un giorno in cui scopri che non è così!

Oggi ti porto alla scoperta di un posto meraviglioso, che ho scoperto per caso, dove una famiglia ha creato un angolo di paradiso.







Dove siamo? Oltre i mille metri di altezza, in una piccola frazione del comune di Vinadio denominata Castellar Delle Vigne. Qui la prima cosa che toglie il fiato è sicuramente il panorama. Questo piccolo borgo di poche case è posizionato in un luogo che regala una vista a 360° sulla Valle Stura e le alpi marittime.





Ad accogliermi sul posto Giacomo, un giovanissimo ragazzo del 2002, con la passione per la cucina e la montagna. Lui vive qui da sempre. Per lui queste mura sono casa e non si vedrebbe altrove.



Frequenta l’Istituto Alberghiero di Dronero e scopre molto presto la sua passione per la cucina. Finita la scuola trova subito molti lavori e decide molto presto di mettersi in proprio e di crearsi un’attività come cuoco a domicilio. Giacomo è un ragazzo che sa molto bene di stare in un piccolo mondo magico decide così, insieme alla sua famiglia, di farlo conoscere e di trasformarlo in un posto di ospitalità.





L’idea di recuperare e condividere la bellezza di questo luogo era già nata da tempo, ed era comune per tutta la famiglia, doveva solo arrivare la possibilità di concretizzarsi. La ristrutturazione è stato un percorso durato molti anni. I lavori sono stati realizzati dal papà di Giacomo, imprenditore edile, che li realizzava nel weekend con passione e attenzione.



Qui c’è un progetto unico studiato da un architetto molto conosciuto in valle che si è già occupato di altre splendide opere che si integrano perfettamente con il territorio e che prevedono l’utilizzo di legno e pietra.





Una bioarchitettura che mischia tradizione ed innovazione creando degli ambienti in cui la luce è ciò che fa la differenza. Una luminosità che arriva grazie a grandi vetrate e che trasmette all’ospite un senso di libertà e benessere.



Oggi chi occupa di questo luogo è Giacomo, che gestisce le stanze, prepara i pasti per gli ospiti, ma il suo sogno nel cassetto è di aprire nell’autunno un piccolo e grazioso home restaurant, che è già in costruzione. “La realizzazione di questo posto era un sogno di tutta la famiglia” mi dice Giacomo “Ho studiato cucina con l’obiettivo di aprire qualcosa di mio, e grazie al supporto della mia famiglia, che oggi all’occorrenza mi aiuta, sono riuscito a realizzare quando desideravo!” conclude.









La cucina, per questo giovane cuoco, è una vera passione. Alle suo spalle, nonostante la giovane età, ci sono molte esperienze lavorative, e in attesa che questo nuovo luogo possa diventare il suo unico lavoro, continua a collaborare con locali di valle e mettere da parte preziosa esperienza.



“In questa frazione viviamo in sette, siamo isolati ma non troppo. Mi piace stare qui, ci sono abituato e aver potuto creare un locale qui, per me, è davvero un sogno che si è realizzato” mi racconta Giacomo. “Castellar delle Vigne, nei tempi passati, come dice il nome, era coltivato e c’erano molti vigneti. Gode di una posizione davvero unica perché ha un esposizione che permette di avere il sole per molte ore tutto l’anno. Non è un posto molto conosciuto, nonostante sia davvero bellissimo. Con l’apertura di questa struttura che porta il nome del posto “Castellar delle Vigne Rooms & Food” spero di far rinascere un posto!” conclude e queste parole, dette da un ragazzo così giovane che crede nelle sue radici mi fanno ben sperare.



Ci sono tre camere, che portano il nome delle fortificazioni della Valle Stura: Serziera, Neghino e Piroat. Tutti gli ambienti sono molto curati, il legno rende ogni stanza unica, accogliente e confortevole. Le ampie vetrate e le grandi finestre che caratterizzano ogni locale, rendono un soggiorno qui davvero unico e eccezionale.





Si può trovare anche una sauna, che offre una meravigliosa vista e coccola, insieme all’ottimo cibo, i clienti. Trovi delle informazioni qui https://www.castellardellevigne.it o sulla pagina instagram https://www.instagram.com/castellardellevigne.



Giacomo è un ragazzo che, andando contro corrente, è rimasto nel suo piccolo borgo di montagna. Grazie alla sua famiglia ha aperto un’attività, dando a questo luogo, una seconda vita. E’ stato un vero piacere incontrarlo, trovarmi davanti un giovane ragazzo con gli occhi pieni di sogni, la voglia di fare molte cose e un’energia incredibile.



“Quando la sera ammiro il tramonto, che da quassù è magico, capisco quanto sono fortunato e soprattutto mi viene spontaneo ringraziare mia mamma Manuela, per avermi supportato in tutto questo, per essere sempre presente e per avermi aiutato e supportato nella stesura del bando regionale che mi ha permesso di avere dei fondi per completare le struttura”.





Queste sono le belle parole di Giacomo, con cui concludiamo la nostra chiacchierata. Un soggiorno in questo piccolo mondo a parte, che riempie cuore e anima e permette di entrare in contatto con la natura ed immergersi nell’ambiente montano, è un’esperienza unica e soprattutto è un piccolo aiuto per lasciare che Giacomo continui a portare avanti il suo grande sogno!