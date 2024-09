Riparte 'Le Ballerine' il vino “socialmente libero” della Cooperativa Coesioni Sociali

Riparte con nuovo slancio ed energia il progetto de “Le Ballerine”, il vino “socialmente libero”, promosso dalla Cooperativa Coesioni Sociali di Alba. Grazie alla collaborazione con la Cooperativa “Cantina Terre del Barolo” sono ora disponibili le prime due uscite con “Le Ballerine” Piemonte Nebbiolo e “Le Ballerine” Piemonte Rosato (a breve sarà in vendita anche il Piemonte Bianco). Il vino, vinificato presso “Terre del Barolo” sarà etichettato e confezionato presso il centro diurno di Bricco di Neive “L’Ippocastano” gestito dalla Cooperativa Coesioni Sociali, dove è stata elaborata anche la grafica.

"Con il loro lavoro gli ospiti del Centro, persone con disabilità fisica e mentale, contribuiscono concretamente all’economica quotidiana del progetto “San Cassiano”, del quale, oltre a “Le Ballerine” fanno parte anche il Circolo San Cassiano e l’Osteria Sociale “Magna Neta. Ci occuperemo anche della distribuzione del Vino che sarà in vendita al costo di 12 euro (per il rosato) e 12.50 euro (per il rosso). È già possibile prenotarlo all’email servizilavorativi@coesionisociali.it e al numero 3312196407”, spiega Gianpiero Porcheddu, direttore della Cooperativa Coesioni Sociali.

“”Le Ballerine” nasce dalla collaborazione tra realtà storiche e ben radicate sul territorio”, prosegue PierGiorgio Reggio, presidente di Coesioni Sociali, “basti pensare che, “Terre del Barolo” è attiva da sessantasei anni e Coesioni Sociali da quaranta. Non potrà che portare buoni frutti”.

Ha dichiarato Rosa Oberto, vicepresidente della Cooperativa “Cantina Terre del Barolo”, a proposito del progetto: “Alcuni articoli del nostro statuto sono legati esplicitamente al territorio, in particolare a restituire a esso quello che se ne ha avuto. Anche la nostra è una cooperativa, seppur agricola, e ben conosciamo peculiarità e problematiche delle nostre realtà cooperative: ben venga un supporto reciproco per affrontare progetti importanti come quello de “Le Ballerine”.

Orgoglioso del progetto anche il Presidente di Cantina “Terre del Barolo” Paolo Boffa: “Sono molto contento di questo progetto. Il nostro scopo principale è di tipo sociale, da sempre, e “Le Ballerine” rispecchia perfettamente il fine di aiutare chi ha bisogno. E’ una bella giornata oggi, credo moltissimo in questi progetti. Siamo arrivati a raggiungere il nostro obiettivo. I miei complimenti più sinceri vanno alla Cooperativa Coesioni Sociali, ricordando che “Terre del Barolo” è sempre presente e sempre lo sarà per collaborazioni di questa natura”.