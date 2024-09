Bra, tanta commozione per l’ultimo saluto a Santina Gresia

Tanta commozione a Bra per l’addio a Santina Gresia, ex insegnante di scuola elementare, morta all’età di 67 anni. Originaria della provincia di Cosenza, ma braidese d’adozione, era molto apprezzata per le sue qualità umane e professionali.

Il rito funebre è stato celebrato nella mattina di oggi, lunedì 9 settembre, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, con tanti presenti che hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai suoi famigliari.

Nell’omelia, don Marco Bevione ha ricordato la generosità della donna, che si è donata al prossimo anche attraverso l’opera di volontariato.

In lacrime la figlia Valeria con Pietro e l’amata nipote Carola, il marito Gianni, la sorella Tiziana con Nicola, Elena ed Emma, il fratello Gino con Veronica, parenti e tanti amici.

Toccante anche il momento dell’uscita della salma con il cordoglio della comunità sansostese di Bra, dei colleghi dell’Istituto Comprensivo Bra 1 e della Consulta per le pari opportunità, oltre a quello di tante persone che l’hanno conosciuta e amata.

L’ultimo viaggio di Santina è stato verso il cimitero urbano, dove riposerà in pace per sempre.