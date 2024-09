Venasca festeggia Santa Lucia, patrona del paese

Da venerdì 13 a martedì 17 settembre si tiene a Venasca la Festa di Santa Lucia, tradizionale evento di fine estate molto caro a tutta la popolazione locale. La manifestazione, che si sviluppa tra momenti religiosi e appuntamenti laici, è organizzata dal Comune e dalla Parrocchia, con il supporto logistico della Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo e la collaborazione delle associazioni locali. Il programma dettagliato della festa è pubblicato sul sito del Comune, www.comune.venasca.cn.it.

Venerdì 13 settembre Festa della Birra organizzata da Birreria Special con menù fisso a tema, dal Bar tabacchi Garnero e dal Bar Crystal con Max M2 Dj e food truck con crêpes dolci e salate. Alle ore 20.15 ritrovo presso il bivio per salire al Santuario di Santa Lucia (strada Venasca/Isasca) e partenza della processione con fiaccolata al Santuario, dove sarà celebrata la messa.

Sabato 14 settembre presso gli impianti sportivi si tiene la Gara di Bocce a petanque, seguita alle ore 20 dalla cena del fritto misto di pesce (con prenotazione obbligatoria a Marco 346.7416574 o Davide 348.9187939). Alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale la presentazione del libro “In Messico con Frida Khalo – l’autoritratto come geografia” di Paola Zoppi. Nel tardo pomeriggio si tengono le celebrazioni religiose in parrocchiale, con il rosario alle ore 18 seguito dalla messa alle ore 18.30.

La giornata di domenica 15 settembre è dedicata prevalentemente ai bambini: alle ore 10.00 ritrovo presso l’Ala di Piazza Caduti per il percorso sul sentiero dell’Anello di Pluf, per famiglie con bambini nella fascia di età 3 – 12 anni, con attività culturali, musicali e naturalistiche proposte dagli operatori della Fabbrica dei Suoni nell’ambito del progetto “Sui sentieri d’Oc 2024”(fine attività alle ore 12,00 alla Casetta di Pluf, ritorno in autonomia sui sentieri, no passeggini e prenotazione obbligatoria entro le ore 18,00 del giorno precedente sul sito lafabbricadeisuoni.it). Dalle ore 10.30 alle ore 18 piazza Caduti si trasforma nella Piazza delle Famiglie, con tanti intrattenimenti per i più piccoli e truccabimbi. Alle ore 16 spazio alla merenda per tutti i partecipanti, offerta dal Gruppo Alpini di Venasca. Dalle ore 16,00 alle ore 19,00 ballo liscio con “I due Gemelli”. Il cuore religioso della festa si tiene alle ore 10.30, con la messa solenne officiata dal parroco don Silvio Peirano presso il Santuario di Santa Lucia con la presenza della Cantoria parrocchiale di Venasca; altre messe verranno celebrate presso il Santuario alle ore 9 e 17.

Lunedì 16 settembre si tiene, in mattinata, la tradizionale fiera commerciale di Santa Lucia con banchi di mercato nel concentrico. Alle ore 10.30 messa al Santuario, dove alle 16 si svolge una seconda celebrazione religiosa per ragazzi e famiglie a cui segue la merenda. Dalle 14.30 presso gli impianti sportivi gara di bocce petanque e in serata, dalle ore 18.30, grande polentata sotto l’Ala di Piazza Caduti a cura dell’Associazione Alpini di Venasca: è consigliabile prenotare a Eugenio 388.6541333 o Franco 349.1731404 e il costo è di 12€ a porzione, con possibilità di asporto se muniti di pentole a 10€. La chiusura della giornata è rappresentata come di consueto dal grandioso spettacolo pirotecnico a cura di Ettore Ghibaudo, con inizio alle ore 21.30 nell’area industriale APEA: per la fruizione ottimale è consigliato recarsi sul ponte sul Varaita.

La festa patronale si chiude martedì 17 settembre con la messa per tutti i venaschesi al Santuario di Santa Lucia, alle ore 10.30.