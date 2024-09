A Neive il torneo "Green Volley" nel ricordo dell'allenatore Massimo Vacchetto

Ben 8 le squadre iscritte, che si sfideranno in due gironi fino al 14 settembre. Le squadre sono formate da due donne e due uomini.

Lunedì 9 settembre a Neive, al Centro sportivo del paese, è iniziato il primo torneo di pallavolo “Green Volley” organizzato dal Comune, in collaborazione con US Neive Volley.

Alla partita inaugurale era presente il presidente della Regione, Alberto Cirio, che, insieme al sindaco di Neive, Paolo Piccinelli, ha sottolineato l’importanza dello sport come momento di incontro e coesione per i giovani e non solo. Entrambi hanno anche ricordato il neivese Massimo Vacchetto, scomparso recentemente e già giocatore e allenatore di pallavolo, a cui è stato dedicato un minuto di silenzio prima dell’inizio del torneo.