In arrivo all’Iris di Dronero tre film restaurati con grandi interpreti

“Grandi date per grandi attori”: si intitola così la rassegna che in questo mese di settembre omaggerà al Cine-Teatro Iris di Dronero Gian Maria Volonté, Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Un progetto a cura del critico Alessandro Amato (redattore della rivista “Sentieri Selvaggi” nonché docente e programmatore festivaliero a Torino) per O.P.S. Officina Per la Scena APS, in collaborazione con la Città di Dronero, il Museo Mallé, l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l'Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo.

Tre gli appuntamenti in occasione di altrettanti anniversari. Tre pellicole riconosciute fra le migliori della storia del cinema italiano ora riproposte in versione restaurata: Gian Maria Volonté,deceduto nel 1994, Sophia Loren, che compirà 90 anni proprio questo mese (il 20 settembre), e Marcello Mastroianni, di cui si festeggia il centenario, illumineranno lo schermo con il loro talento.

Il primo appuntamento sarà venerdì 13 settembre, alle ore 21. Ad aprire la rassegna “Sbatti il mostro in prima pagina” di Marco Bellocchio, film uscito nel 1972 e presentato quest'anno al Festival di Cannes in versione restaurata. Scritta insieme all'intellettuale militante Goffredo Fofi, l'opera dell'allora trentaduenne regista piacentino, con protagonista lo straordinario Gian Maria Volonté nei panni del cinico direttore di un quotidiano, riemerge con ancora più forza nell'era della post-verità. L'evento celebra i trent'anni della morte dell'attore ed è organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte ed il Museo Mallé di Dronero, che ospita fino a domenica 15 settembre una mostra dedicata allo storico giornale locale “Il Drago”. Ad introdurre il film in sala sarà Fabrizio Dividi, cronista culturale del Corriere della Sera di Torino.

Venerdì 20 settembre, alle ore 21, sarà invece la volta di “Matrimonio all'italiana” di Vittorio De Sica, commedia del 1964 tratta dalla celebre pièce teatrale “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo. Sophia Loren dona il volto a Filumena, prostituta mantenuta da un uomo che però non vuole riconoscere la legittimità dei figli avuti insieme, obbligando la donna a ingannarlo. Sarà l'occasione per aprire un dibattito su cultura e legislazione matrimoniale. La proiezione è proposta in collaborazione con l'assessorato alle Pari Opportunità di Dronero e celebra ben due anniversari importanti: i quarant'anni della morte del maestro Eduardo ed i 90 anni della divina Sophia. Introdurrà il film il curatore della rassegna Alessandro Amato, critico e docente di cinema.

La rassegna si concluderà sabato 28 settembre, con alle ore 21 “Una giornata particolare” di Ettore Scola, pellicola che nel 1977 guardava al ventennio fascista attraverso l'amicizia fra un omosessuale e una casalinga. Protagonista nuovamente l'affiatata coppia formata da Marcello Mastroianni e Sophia Loren, questa volta coinvolta in una storia drammatica dai risvolti tragici. L'evento si colloca esattamente nel giorno in cui l'attore originario di Fontana Liri avrebbe compiuto cento anni ed è organizzato in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo. Ad introdurre la serata Valentina Volpatto, attrice e referente di O.P.S. Officina Per la Scena a Dronero.

Per informazioni cineteatroiris.ops@gmail.com