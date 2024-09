Magia, sorprese e incanto: tutto in uno spettacolo per aiutare l'associazione "Ho cura" di Alba

Una notte di pura magia e sorprese a favore della solidarietà: martedì 17 settembre alle ore 21, l'Auditorium BPER (via Adolfo Sarti 8, Bra) ospiterà un evento imperdibile: lo spettacolo del rinomato mentalista Mazz Mariano. Organizzato dall'associazione "Ho Cura", questo spettacolo non sarà solo un'occasione per rimanere incantati dalla straordinaria abilità di Mazz, ma anche un'opportunità per fare del bene, sostenendo i progetti dell'associazione attraverso una serata carica di emozioni.

Con oltre 20 anni di esperienza alle spalle, Mazz Mariano porterà sul palco "Cose Curiose", un'esibizione che promette di sfidare i confini della percezione umana, mescolando abilmente lettura del pensiero, percezioni extrasensoriali e una dose irresistibile di mistero. Ma questa non è solo una serata di intrattenimento: il ricavato verrà interamente destinato ai progetti di assistenza dell'associazione Ho Cura, impegnata a migliorare la qualità della vita dei malati terminali.

Luciana Saglietti, presidente dell’associazione, ha spiegato: “Le cure palliative sono ancora poco conosciute e poco richieste, nonostante siano garantite da una legge del 2010. Sono fondamentali perché aiutano a garantire al malato un fine vita il più possibile dignitoso. Oltre a un ottimo controllo del dolore fisico, queste cure forniscono anche un supporto psicologico e sociale. Il nostro impegno è diffondere la conoscenza di queste cure e offrire assistenza, intesa come accompagnamento, ai malati terminali, sia in Hospice sia a domicilio.”

Inoltre, Saglietti ha ricordato che "sono aperte le iscrizioni per il nostro corso annuale di formazione per nuovi volontari. È un'opportunità molto importante, soprattutto perché c'è sempre un grande bisogno di persone disponibili a donare il loro tempo per questa causa."