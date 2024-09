Mondovì, bilancio positivo in termini di pubblico per la "Notte bianca", ma pochi negozi aperti

Tempo di bilanci per la "Notte bianca" di Mondovì, proposta per la prima volta, in occasione dei "Feu dla Madona", lo scorso sabato 7 settembre.

Centrato l'obiettivo di portare pubblico sia a Breo che a Piazza , proponendo oltre alle attività culturali e museali, anche spettacoli. Come anticipava ieri l'assessore alle manifestazioni, Alessandro Terreno: "Moltissime persone hanno scelto di trascorrere la serata nel centro storico di Breo, anche se siamo consapevoli del fatto che ci siano ancora alcuni aspetti migliorabili, ma il bilancio non può che essere positivo (leggi qui)".

Ad attrarre il maggior numero di persone è stata piazza Cesare Battisti che ha ospitato il concerto dei Divina, a seguire piazza Roma con il dj set, meno pubblico in piazza Santa Maria Maggiore, ma forse la nota che ha stonato di più sono state le numerose vetrine chiuse.

"Nella miriade di eventi e iniziative che quest'anno hanno caratterizzato la nostra città per promuovere il nostro bel territorio, l'ultima proposta della "Notte Bianca" è andata decisamente bene - commenta il presidente di AsCom Confcommercio Mondovì, Mattia Germone - tanta gente nel nostro centro storico per l’evento e per ammirare il tradizionale spettacolo pirotecnico dei fuochi che ogni anno segnano, volenti o nolenti, la fine delle vacanze per molti monregalesi ed il ritorno alle rispettive attività quotidiane. Complimentandoci quindi per l'idea, proposta dall'Amministrazione Comunale, ringraziamo quei negozi che hanno prolungato l'orario di apertura offrendo una cornice più ospitale ai molti turisti intervenuti alla serata: peccato per gli operatori che non ne hanno approfittato, magari per godersi in prima persona i "FEU" ma soprattutto per lanciare un messaggio di apertura e di interesse all’iniziativa. In attesa degli eventi in programma nell'autunno con anche le ormai rituali e tanto attese sagre e mostre stagionali dalle castagne ai funghi, dal tartufo ai formaggi, l'augurio mio personale e di As.Com Monregalese è per un rinnovato impegno che porti luce e prosperità alle nostre attività commerciali ed una rinnovata collaborazione di tutte le realtà che vogliano far crescere e migliorare la qualità e l'ospitalità del nostro bellissimo territorio".