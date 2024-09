Nuove attrezzature a batteria per i Vigili del fuoco volontari di Dronero

La squadra di volontari dronerese è composta da 18 vigili, con diversa attrezzatura datata. Così, dopo la donazione nel 2022 di una valigia attrezzi e di pneumatici invernali per il pick-up, l’azienda fossanese questa volta ha donato alla caserma di via Suor Caterina Scotta una smerigliatrice angolare ed un trapano avvitatore professionali.

Il tutto con tanto di inserti e ricambi vari acquistati tempestivamente presso la Ferramenta Fratelli Filippi di Fossano, che ha riservato un prezzo speciale sapendoli destinati per i Vigili del fuoco.

“Questa attrezzatura ci permetterà di operare in modo ancora più rapido ed efficiente - dicono i Vigili del fuoco - ogni qualvolta che l’intervento ne richiederà l’utilizzo. Un grazie di cuore alla Olivero Automazioni Industriali da parte di tutti i volontari, per la disponibilità che riserva sempre alla caserma di Dronero. Siamo sicuri che questa collaborazione durerà ancora in futuro, vista la stessa passione che accomuna entrambe le parti nell’aiutare chi ha bisogno”.