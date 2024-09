Chiuso un anno fa, il settimo piano del parcheggio di piazza Boves sarà usato per stoccare materiale scolastico

E' stato chiuso un anno fa, ad inizio settembre 2023: parliamo del settimo piano interrato del parcheggio di piazza Boves.

Di proprietà del Comune, era stato realizzato con l'intenzione di farne una rimessa per i pullman ma mai in realtà utilizzato a questo scopo perché non compatibile con le misure di mezzi oltre una certa dimensione.

Diventato, quindi, deposito di materiali vari, soprattutto afferenti al settore del Verde pubblico, è stato spesso oggetto di polemiche e malumori perché, aperto e accessibile, era diventato dormitorio di senza tetto o anche punto di cessione di sostanze stupefacenti. Al suo interno stracci, bottiglie rotte, abiti e materassi abbandonati.

Un anno fa, appunto, la decisione di chiuderlo e renderlo, quindi, inaccessibile, su sollecitazione di residenti e commercianti e per questioni di pubblica sicurezza.

Ma si tratta di un'area di grandi dimensioni, che sarebbe assurdo non utilizzare.

E, infatti, sarà utilizzato. E' degli ultimi giorni la registrazione dell'accordo tra Comune di Cuneo e Provincia proprio relativo all'impiego di una porzione del piano.

Il Comune ha infatti concesso, in comodato d'uso gratuito, una superficie di 110 metri quadri, da settembre 2024 al 31 agosto 2025, per lo stoccaggio di materiale scolastico attualmente depositato presso la palestra in uso ai licei Peano e Pellico di Cuneo. La Provincia aveva necessità di trovare uno spazio per liberare la palestra e consentire alle classi dei licei di poter svolgere le attività di Motoria.

L'accordo è stato quindi raggiunto. Le chiavi per accedere all'area resteranno al Comune, che dovrà venire, quindi, sempre interpellato qualora la Provincia o il personale dei licei avesse necessità di accedere all'area.