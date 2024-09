La lista nozze di Sara e Massimiliano: una raccolta fondi per l'Oncologia dell'ospedale di Cuneo

Una bellissima storia di amore e generosità: è quella di Sara e Massimiliano, coppia di Piasco che sabato 7 settembre ha detto "sì". Un sì speciale, che ha coinvolto più di 100 donatori e ha consentito di raccogliere quasi 14 mila mila euro da donare, tramite la Fondazione Ospedale Cuneo onlus, al reparto di Oncologia del Santa Croce e Carle diretto dal dottor Gianmauro Numico.

Con quei soldi verranno acquistati due caschi Paxman per prevenire la perdita dei capelli sulle donne che si sottopongono alla chemioterapia. Ma non solo. La cifra consentirà di poter acquistare anche altro materiale da utilizzare nel reparto.

L'idea, a questa novella coppia di sposi, è venuta dopo che la stessa Sara è stata curata per un tumore, da cui è fortunatamente guarita. Un grazie a chi l'ha assistita e salvata e, ancora di più, un grazie alla vita, che è stato trasformato in un gesto concreto. La loro lista nozze è stata questa raccolta fondi, alla quale hanno aderito in tanti.

Qui il video in cui viene spiegato l'utilizzo dei caschi.