Peveragno, CRI in cerca di nuovi volontari: al via in autunno i corsi

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Peveragno attiverà in autunno un corso per diventare Volontario, aperto a tutti i residenti dei Comuni di Peveragno, Chiusa di Pesio, Beinette e Boves.



Il corso di accesso per Volontari della Croce Rossa Italiana, della durata di 26 ore totali, ha lo scopo di porre il futuro Volontario CRI in condizione di conoscere le sue responsabilità all’interno dell’Associazione, nonché le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale e locale. Le lezioni si svolgeranno di sera in giorni infrasettimanali.



“Stanno aumentando a dismisura i bisogni delle nostre comunità legati all’assistenza alla persona. Questa è una sfida che la CRI di Peveragno sta affrontando con determinazione - commenta Riccardi Cisnetti, presidente CRI di Peveragno -. Per fare questo abbiamo un crescente bisogno di Volontari. Non solo ambulanza, la CRI offre la possibilità di essere molto utili alla propria comunità svolgendo servizi di svariata natura, quali trasporti per visite mediche, per dialisi, attività nel sociale, attività di sensibilizzazione su importante tematiche relative ai giovani, diffusione del primo soccorso e manovre salvavita. Ogni Volontario può trovare la sua dimensione in base alle proprie peculiarità e attinenze”.



Può diventare volontario chiunque abbia compiuto i 14 anni di età. Grazie a questo corso si potranno svolgere molteplici attività, tranne emergenza sanitaria e trasporti infermi. Una volta diventato Volontario, quest’ultimo, una volta compiuti i 18 anni di età, potrà scegliere se implementare le sue competenze frequentando due ulteriori step formativi, il primo per essere abilitato al trasporto infermi ed il secondo per diventare soccorritore in emergenza sanitaria.



Nella seconda metà di ottobre è prevista una serata informativa nella quale verranno fornite tutte le indicazioni in merito a tempi e modalità di svolgimento.



Per saperne di più è possibile contattare Diego Bottasso, cell.3338697211, e-mail diego.bottasso@piemonte.cri.it o peveragno@cri.it.