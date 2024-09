Cuneo Volley: il calendario definitivo della regular season 24/25

Nel pomeriggio di ieri la Lega Pallavolo Serie A maschile ha ufficializzato, a seguito delle richieste di variazioni per indisponibilità campo da parte dei Club di Serie A2, il calendario della regular season 2024/2025.

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo inaugurerà il campionato in trasferta domenica 6 ottobre alle ore 17.30 a Brescia, mentre l’esordio casalingo è stato anticipato a sabato 12 ottobre alle ore 19.00 contro Cantù.

Sarà ancora VBTV (Volleyball TV) a trasmettere tutte le gare di campionato e gli eventi di Serie A2: come nella scorsa stagione resterà sempre necessario registrarsi a VBTV, ma non sarà richiesto nessun abbonamento a pagamento per vedere tali gare, che saranno di fatto gratuite.

Nel dettaglio il calendario:

GIRONE DI ANDATA

1ª Giornata 6/10/2024 - 17:30

Gruppo Consoli Sferc Brescia | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo

2ª Giornata 12/10/2024 - 19:00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Campi Reali Cantù

3ª Giornata 20/10/2024 - 18:00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Delta Group Porto Viro

4ª Giornata 27/10/2024 - 19:00

Smartsystem Essence Hotels Fano | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo

5ª Giornata 31/10/2024 - 20:00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Conad Reggio Emilia

6ª Giornata 3/11/2024 - 17:30

Emma Villas Siena | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo

7ª Giornata 8/11/2024 - 20:00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Cosedil Acicastello

8ª Giornata 17/11/2024 - 16:00

OmiFer Palmi | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo

9ª Giornata 23/11/2024 - 20:00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Tinet Prata di Pordenone

10ª Giornata 1/12/2024 - 18:00

Consar Ravenna | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo

11ª Giornata 8/12/2024 - 18:00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Banca Macerata Fisiomed MC

12ª Giornata 15/12/2024 - 18:00

Abba Pineto | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo

13ª Giornata 21/12/2024 - 20:00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Evolution Green Aversa

GIRONE DI RITORNO

1ª Giornata 26/12/2024 - 18:00 MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Gruppo Consoli Sferc Brescia

2ª Giornata 29/12/2024 - 17:00

Campi Reali Cantù | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo

3ª Giornata 6/1/2025 - 18:00

Delta Group Porto Viro | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo

4ª Giornata 12/1/2025 - 18:00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Smartsystem Essence Hotels Fano

5ª Giornata 19/1/2025 - 18:00

Conad Reggio Emilia | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo

6ª Giornata 26/1/2025 - 18:00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Emma Villas Siena

7ª Giornata 1/2/2025 - 19:00

Cosedil Acicastello | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo

8ª Giornata 9/2/2025 - 16:00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | OmiFer Palmi

9ª Giornata 16/2/2025 - 16:00

Tinet Prata di Pordenone | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo

10ª Giornata 23/2/2025 - 18:00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Consar Ravenna

11ª Giornata 2/3/2025 - 18:00

Banca Macerata Fisiomed MC | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo

12ª Giornata 9/3/2025 - 17:00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo | VS | Abba Pineto

13ª Giornata 16/3/2025 - 18:00

Evolution Green Aversa | VS | MA Acqua S.Bernardo Cuneo