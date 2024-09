Confindustria Cuneo, rinnovato il Consiglio generale: rimarrà in carica per i prossimi due anni

Sono stati eletti, attraverso il voto espresso per via telematica da circa 300 aziende associate, e rimarranno in carica due anni i nuovi presidenti delle 20 sezioni merceologiche di Confindustria Cuneo 24 rappresentanti aggiuntivi e un rappresentante dei soci aggregati. Il quadro emerso al termine dello spoglio dei voti è di un forte rinnovamento, con 11 presidenti di sezione e 19 rappresentanti aggiuntivi nuovi rispetto a quelli uscenti.



La più numerosa tra le sezioni di Confindustria Cuneo, quella Meccanica, ha eletto come presidente Giorgio Rolfo, business development and legal affairs department della Rolfo spa di Bra. Accanto a lui rappresenteranno la categoria nel Consiglio generale 9 rappresentanti aggiuntivi, di cui 8 nuovi ingressi, a partire dal presidente uscente Marco Costamagna, amministratore delegato della Biemmedue spa di Cherasco; Maria Teresa Brovia, amministratore delegato di Brovind Vibratori spa di Cortemilia; Dario D’Addea, hr director di Alstom Ferroviaria spa di Savigliano; Marco Falcone, amministratore delegato di Electro-Parts spa di Bossolasco; Federico Lovera, direttore di stabilimento di Manitowoc Crane Group Italy srl di Niella Tanaro; Gianfranco Malvicini, ceo di Cubogas srl di Cherasco; Stefano Manassero, ceo di Fimet motori e riduttori srl di Bra e Donato Mangino, hr business partner di Westport Fuel Systems Italia srl di Cherasco. Riconfermato, sempre in rappresentanza della Meccanica, invece, Guido Vincenti, amministratore delegato delle Vincenti Officine srl–Project & Prototypes di Revello.



Per la Chimica-Gomma-Plastica l’incarico è stato affidato a Simone Rossi, direttore di stabilimento di Michelin Italiana spa di Cuneo, con Corrado Dentis, ceo di Dentis Recycling srl di Sant’Albano Stura e Lorenzo Gallo, vicepresidente di Green Has Italia spa di Canale in rappresentanza delle tre anime della sezione. Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo inizia il suo primo mandato alla guida della sezione Cultura ed Eventi, così come Ivan Botta, ceo di Isiline srl di Cuneo, cui è andata la presidenza della sezione con la percentuale più alta di votanti, ovvero quella Digitale, per la quale Alberto Milanesio, general manager di Libellula srl di Cherasco, è stato eletto in qualità di rappresentante aggiuntivo. Sarà, invece, Gian Luca Molino, ufficio affari istituzionali di Enel Green Power spa, a presidiare la sezione Energia.



La sezione Tessile e Moda sarà retta da Remo Gattiglia, direttore finanziario di Miroglio spa di Alba, con Luca Burlò, amministratore delegato di Technofabric spa di Costigliole Saluzzo in qualità di rappresentante aggiuntivo. Roberto Gosso, amministratore delegato di Entracque Neve srl di Entracque, è stato confermato alla guida della sezione Turismo, mentre per la sezione Vetro l’incarico sarà ancora ricoperto da Massimo Vogliotti, senior hr business partner Italy della Saint-Gobain Sekurit Italia srl di Savigliano.



Mandato in continuità anche per la sezione Agroalimentare, affidata per la seconda volta a Chiara Bardini, general manager di Agrimontana spa di Borgo San Dalmazzo, mentre tra i rappresentanti aggiuntivi, accanto a Federico Galfrè, Junior manager di Galfrè Antipasti d’Italia srl di Barge, sono stati eletti Massimo Albertengo, amministratore delegato di Albertengo Panettoni spa di Torre di San Giorgio e Pier Giorgio Mollea, ceo di Nocciole Marchisio spa di Cortemilia.



Presidenza al femminile anche per la sezione Cartaria-Grafica, con l’imprenditrice Veronica Petrelli di Tipolito Martini srl di Borgo San Dalmazzo alla guida e Alessio Testa, amministratore delegato di Best srl di Alba come rappresentante aggiuntivo. Secondo mandato per Paola Lanzavecchia, direttore operativo di Villadoria srl di Serralunga d’Alba, presidente della sezione Vini e Liquori, la quale, come per il precedente biennio, sarà affiancata da Paolo Sartirano, ceo di Sartirano Figli Cantine e Vigneti srl di Novello.



La sezione Credito e Finanza sarà rappresentata in Consiglio Generale dal riconfermato Giuseppe Peirotti, direttore generale di Banca Alpi Marittime scpa di Carrù, mentre per la sezione Legno e Arredo la presidenza è andata a Simone Saglietti, ceo di Studio Arredi srl di Narzole, con Giuseppe Groppo di F.lli Groppo srl di Sommariva del Bosco come rappresentante aggiuntivo.



Per la sezione Logistica il nuovo presidente è Georges Mikhael, amministratore delegato della Società di Gestione Aeroporto Cuneo-Levaldigi spa di Savigliano. Insieme a lui, è stato eletto in qualità di rappresentante aggiuntivo Giuseppe Mortillaro, senior account executive di United Parcel Service Italia srl. Per la sezione Materiale da Costruzione-Estrattori prosegue nel suo mandato Marco Rapalino, amministratore delegato di Saega spa di Alba, così come il rappresentante aggiuntivo Dario Stroppiana, presidente della Calcestruzzi Stroppiana spa di Alba.



A presiedere la sezione Sanità sarà ancora Camillo Scimone, direttore sanitario del Medical Center srl di Bra, così come Emiliano Paolo Rosso, amministratore di Cuneo Lube srl di Tarantasca, proseguirà la sua opera alla guida della sezione Terziario Servizi, la quale sarà rappresentata anche da Davide Dotta, ceo di Dotta srl di Savigliano; Elisa Marchesani, imprenditrice di Greenlife Multiservices srl di Mondovì e Alessandra Rostagno, amministratore delegato di Comete srl di Cuneo.



Marco Bertone, business development & controlling manager di Bus Company srl di Saluzzo sarà a capo nel prossimo biennio del comparto Trasporto Persone, mentre la sezione Cooperazione Produzione Lavoro potrà contare ancora su Andrea Bornelli, amministratore delegato di Vitale Robaldo soc. coop. di Alba.



Non poteva che essere nuovo il presidente della sezione Trattamento Rifiuti, trattandosi di un raggruppamento appena istituto. L’incarico di rappresentare in Consiglio le istanze della categoria è stato affidato a Roberto Cagnazzo, ceo di Sisea srl di Sommariva del Bosco.

Infine, i soci aggregati avranno in Paolo Careddu di Banca Ifis spa di Mondovì il proprio riferimento in seno all’associazione.



Gli eletti entrano a far parte del Consiglio Generale di Confindustria Cuneo che, nella sua nuova configurazione, si riunirà per la prima volta nel pomeriggio di venerdì 20 settembre.