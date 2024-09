Il fascino delle auto d’epoca fa tappa a Ormea con “Ruote nella Storia 2024”

Domenica 22 settembre, dalle 8 alle 18, a Ormea (CN), con ritrovo in via Teco 1 (Piazzetta del Municipio), avrà luogo la tappa cuneese di “Ruote nella Storia 2024”, il tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che il Club ACI Storico porta in tutta la Penisola. La kermesse, organizzata dall’Automobile Club Cuneo e dal Club Aci Storico, è sostenuta dal main sponsor Sara Assicurazioni e si svolge con il patrocinio del Comune di Ormea. Le iscrizioni rimarranno aperte sino a mercoledì 18 settembre.



Per iscriversi è sufficiente scaricare la scheda di adesione con il programma completo dal sito internet dell’Automobile Club Cuneo www.cuneo.aci.it ed inviarla completa in tutte le sue parti all’indirizzo e-mail segreteria@acicuneo.it. Per maggiori informazioni contattare il numero 0171/440031 o scrivere a segreteria@acicuneo.it

“Siamo orgogliosi di portare Ruote nella Storia nella suggestiva cornice di Ormea – dichiara Francesco Revelli, presidente dell’Automobile Club Cuneo -. Questa edizione rappresenta non solo un’opportunità per gli appassionati di ammirare alcune delle auto storiche più affascinanti, ma anche un modo per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro territorio. ACI Storico continua a promuovere iniziative che uniscono tradizione e innovazione, e il successo di eventi come questo testimonia l’interesse e l’affetto che il pubblico ha verso il mondo delle auto d’epoca. Ringrazio sin da ora tutti i partecipanti, gli organizzatori e la comunità di Ormea per aver reso possibile questa giornata che sarà certamente all’insegna della passione e della condivisione”.

“Ruote nella Storia 2024” si aprirà alle ore 8 con l’accoglienza degli equipaggi in via Teco 1 (Piazzetta del Municipio) dove sarà allestito il desk ACI per l’accreditamento dei partecipanti e per un coffee break. A seguire, distribuzione delle informazioni sulla giornata e verifiche amministrative con posizionamento delle auto lungo via Roma. Alle 10 tutti i partecipanti potranno partecipare ad una visita guidata del centro storico con accesso al Museo Etnografico e alla Chiesa di San Martino. Inoltre, per chi lo desidera, sarà possibile visitare il Giardino botanico forestale o salire a piedi ai ruderi del Castello. Alle ore 11.45 inizierà il giro turistico con pre allineamento in piazza San Martino e presentazione delle singole vetture e degli equipaggi.

Al via, le auto sfileranno verso le “Sorgenti del Tanaro” (Cantarana, Ponte di Nava, Viozene, Upega dove sarà presente una guida per fornire informazioni sui luoghi). Alle 13, rientro e riposizionamento delle vetture in via Roma e pranzo presso il Ristorante “Italia” di Ormea. Al termine del pranzo, si terrà la consegna targhe a ricordo della manifestazione. Dalle 16, invece, Ruote nella Storia si focalizzerà sullo svolgimento di prove pratiche di avviamento alla regolarità sportiva con un percorso ad anello che si svilupperà all’interno del territorio comunale di Ormea. Alle 18 calerà il sipario sull’appuntamento.

Le immagini della giornata saranno trasmesse – in data ancora da definire – su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e su ACI Storico Magazine. Possono essere iscritte alla manifestazione tutte le vetture il cui modello sia previsto nella “Lista di salvaguardia” di ACI Storico (auto con anzianità tra i 20 ed i 29 anni) o nell’elenco ACI Storico (auto con anzianità tra i 30 ed i 39 anni) pubblicati sul sito del Club ACI Storico o qualsiasi auto con anzianità superiore ai 40 anni. All’atto dell’iscrizione, oltre a compilare il modulo d’adesione, è necessario versare la quota di 50 euro a persona, e indicare il numero della tessera Aci in possesso (è possibile sottoscriverla anche il giorno dell’evento), libretto di circolazione, assicurazione Rc e patente di guida in corso di validità. L’elenco delle vetture storiche inserite nella lista Aci Storico è consultabile al link www.clubacistorico.it/lista-di-salvaguardia.html