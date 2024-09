Sabato 28 settembre Cherasco aderisce a "Puliamo il mondo"

Il Comune di Cherasco, in collaborazione con la Fondazione Legambiente e con il patrocinio dell’associazione Lions Club, ripropone per l’anno 2024 una giornata dedicata alla pulizia delle aree verdi del territorio cheraschese: l’iniziativa “Puliamo il Mondo” si svolgerà sabato 28 settembre 2024 dalle ore 9 alle ore 12.30.

"É dovere di tutti noi mantenere pulite e in ordine le nostre vie, le nostre strade e le aree verdi - dice Alessandro Bollano consigliere delegato all’ecologia – Anche quest’anno la Città di Cherasco aderisce a Puliamo il Mondo come segnale per contrastare l’inciviltà e l’abbandono dei rifiuti che deturpano il nostro bellissimo territorio. Questa iniziativa ha come scopo quello di sensibilizzare grandi e piccoli al tema del rispetto e della salvaguardia del proprio territorio. Sono tutti invitati ad aderire al consueto appuntamento ambientale".

Per partecipare occorre iscriversi entro il 25 settembre 2024, attraverso il link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVR8Q70Z2FvkjrxiKtJUdNK4SCZNHRl8QNJyLyBvE1SzXVng/viewform, inquadrando l’apposito QR code oppure telefonando all’ufficio turistico 0172.427050.

Nella giornata di sabato 28 settembre i punti di ritrovo saranno due: a Cherasco in via Fraschetta (in direzione del Golf Club) e a Roreto di Cherasco, presso il campo sportivo.

Tutti gli aderenti riceveranno un kit di raccolta gratuito o eventualmente potrà essere utilizzato un kit di raccolta già in possesso.

Dopo il ritrovo, i partecipanti, accompagnati dai volontari, si recheranno nella zona di raccolta. Tutti i partecipanti, inoltre, saranno coperti da apposita polizza assicurativa attivata da Fondazione Legambiente.

Per maggiori informazioni contattare il Comune di Cherasco al numero 0172. 427050.