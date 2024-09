Ad Andora la decima edizione del Festival dei Motori

Si terrà al porto di Andora, Savona, domenica 15 settembre la decima edizione del Festival dei Motori.



L'evento nasce dalla collaborazione decennale fra il Comune e Sergio Carazza. La partecipazione gratuita degli automezzi è a numero chiuso - 160 i preiscritti - mentre per il pubblico l'entrata è libera. Si potranno ammirare auto moderne, classiche, sportive, automezzi aerografati, camion e moto. Con lo sponsor Mafra saranno presenti le ragazze immagine del concorso Miss Alassio.



La manifestazione aprirà alle 9 e terminerà dopo le premiazioni. Seguirà la sfilata, facoltativa, per le strade di Andora, via Aurelia compresa.