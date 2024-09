11 settembre 2024: tutti a scuola ed è subito nostalgia!

Bye bye estate, è ricominciata la scuola. Ed eccola lì, la nostalgia. C’è uno strano fenomeno che ci prende in questo particolare periodo dell’anno, chissà perché.

Guardo bambini e ragazzi intorno a me, tutti entusiasti con le cartelle nuove e dentro astucci, libri, quaderni e tanti sogni. Li guardo e vorrei avere una macchina del tempo (come nel film Ritorno al futuro, presente?) che mi riporti ai primi giorni di settembre dei miei... otto anni. Ritornando a quando ero bambina e poi ragazzina, alla fatidica prima campanella dell’anno scolastico.

Vorrei ritrovare compagni, insegnanti e annotare ogni cosa sulla Smemoranda. Sono proprio un’inguaribile romantica. Mi consola, però, sapere di non essere sola. Anzi, Francesco Marchino di Pocapaglia ha persino scritto una poesia, rimembrando il ritorno tra i banchi di scuola.

Possiamo dire che i suoi versi siano la forma artistica della nostra nostalgia per il rientro in classe, i potenziatori di quella sensazione di beatitudine legata all’infanzia, quando eravamo felici e senza pensieri. Anche se non lo sapevamo.