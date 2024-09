Alba, ANAS al via con asfaltature e ispezioni infrastrutturali sulla tangenziale

Da mercoledì 11 settembre, sulla tangenziale di Alba è in corso l’asfaltatura stradale delle rampe di svincolo della "Sopraelevata di Alba" della Strada Statale 231 di Santa Vittoria". I lavori sono a cura di Anas S.p.A. e sono stati comunicati al Comune di Alba attraverso ordinanza.



In seguito ai disagi riscontrati dagli utenti mercoledì 11 settembre, l’Amministrazione comunale ha chiesto alla ditta di posticipare l’inizio lavori dalle ore 9 ed interromperli alle ore 17 per consentire la riapertura al traffico nelle ore di punta. Inizialmente l’avvio era dalle ore 7 del mattino e la fine alle ore 19.



· Pertanto, giovedì 12 settembre dalle ore 9 alle ore 17 è chiusa al traffico la rampa di uscita direzione Canale/Torino per il traffico veicolare proveniente da Roddi, con conseguente deviazione sullo svincolo di Alba Mogliasso e rientro sulla tangenziale di Alba in direzione Bra/Cuneo/Strada Statale 231.



· Venerdì 13 settembre dalle ore 9 alle ore 17 è chiusa la rampa in direzione Alba (Via Ognissanti - Corso Europa) per il traffico veicolare proveniente da Piana Biglini, con conseguente deviazione sullo svincolo di Mogliasso e rientro sulla tangenziale di Alba in direzione Roddi/Verduno.



Inoltre, sempre secondo quanto stabilito dall’ordinanza trasmessa da Anas S.p.A., è previsto un cantiere di ispezione infrastrutturale la prossima settimana.



· Pertanto, dalle ore 18 di martedì 17 settembre alle ore 13.30 di mercoledì 18 settembre è previsto il restringimento di carreggiata sul ponte Nassiriya in entrambe le direzioni.



· Oltre a ciò, dalle ore 9 alle ore 13 di mercoledì 18 settembre è chiusa la rampa della tangenziale in direzione Bra/Cuneo per il traffico veicolare proveniente da Asti, con deviazione in direzione Alba-Roddi e giro sulla rotonda di via Ognissanti rientrando sulla tangenziale di Alba in direzione Asti.



· Inoltre, dalle ore 9 alle ore 13 di mercoledì 18 settembre è chiusa la rampa in direzione Asti per il traffico veicolare proveniente da Piana Biglini, con conseguente deviazione sulla rampa in direzione Alba-Roddi e giro sulla rotonda di via Ognissanti rientrando sulla tangenziale di Alba in direzione Asti.



Le direzioni obbligatorie sono indicate da apposita segnaletica.