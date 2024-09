Aree Protette Alpi Marittime, le prossime aperture dei rifugi

Stiamo entrando in quella che, meteo permettendo, ha le potenzialità per essere la stagione più bella per l'escursionista.

In particolare per quel tipo di camminatore, un po' pretenzioso, che predilige i sentieri quasi solo per sé, non ama scarpinare con il caldo, apprezza la luce cristallina dell'autunno e i colori della natura che si trasforma, l'incontro con gli animali del Parco. Condizioni che si trovano nelle settimane che verranno fino alle prime nevicate o al brusco calo delle temperature regalando i momenti di maggior soddisfazione a chi va per le montagne. Appassionati che non devono dimenticare che la gravità non va in vacanza, neppure fuori servizio e che "la negligenza di un istante può compromettere la felicità di una vita" (Edward Whymper).

Il fine estate e l'autunno sono un bel periodo anche per "approdare" nei rifugi dei due Parchi sempre accoglienti con gestori disponibili a dare informazioni, suggerimenti e a farvi star bene con i loro piatti e servizi.

Oltre a quanto è di "protocollo" nel fine settimana gli escursionisti che salgono al rifugio Morelli, sabato 14 settembre, alle 15, possono scoprire ciò che pochissimi conoscono sulla biologia ed etologia (la scienza che studia il comportamento animale) dell'ermellino e degli altri mustelidi alpini grazie alla presentazione di Marco Granata, divulgatore scientifico e ricercatore dell'Università di Torino che collabora con le Aree Protette Alpi Marittime.

Al rifugio del Parco al Pian delle Gorre, gestito dalla cooperativa Proteo, venerdì 13 settembre, alle 18.30, Elena Bosco presenta Voci dal bosco in collaborazione con Teatro Selvatico, Voce dei Cavalli e Volti al Vento. E per chi non teme la sveglia di buon'ora il 14 settembre è in programma il Workshop di meditazione e yoga all'alba e poi, alle ore 19, lo spettacolo di canzoni popolari a cura del Duo Nema.

Da non perdere il 22 settembre, al rifugio Remondino, il concerto d'archi del programma Rifugi in musica, evento conclusivo della rassegna promossa dalla sezione del Cai di Cuneo per celebrare il 150° della fondazione.

PARCO NATURALE MARGUAREIS

Valle Tanaro, Briga Alta - Rifugio Don Barbera 2079 m

Aperto tutti i giorni sino al 31 ottobre (salvo condizioni meteo avverse).

Valle Tanaro, Briga Alta - Foresteria del Parco di Carnino 1359 m

Aperto tutti i giorni sino al 30 settembre. A seconda dell'andamento meteo è possibile una prosecuzione dell'accoglienza degli escursionisti anche nei primi di ottobre.

Valle Pesio - Rifugio Garelli al Marguareis 1970 m

Aperto tutti i giorni sino al 30 settembre. A seconda dell'andamento meteo è possibile una prosecuzione dell'accoglienza degli escursionisti anche nei weekend di ottobre.

Valle Pesio, Chiusa di Pesio - Rifugio del Parco Pian delle Gorre 1032 m

Aperto tutti i giorni sino a novembre.

A settembre al rifugio, oltre che a piatti speciali, si possono "gustare" in natura spettacoli e concerti.

Venerdì 13 settembre , alle 18.30, Elena Bosco presenta Voci dal bosco in collaborazione con Teatro Selvatico, Voce dei Cavalli e Volti al Vento. Per chi non teme la sveglia di buon'ora il 14 settembre è in programma il Workshop di meditazione e yoga all'alba e poi alle ore 19, lo spettacolo di canzoni popolari a cura del Duo Nema .

Sabato 21 settembre alle ore 18, aperitivo con Acustic Duo Out of Mind .

Il 18, ultimo sabato di settembre, aperitivo in concerto con Mattia Ferrero MUFF

3356889542 01711836010 Informazioni e prenotazioni:

Valle Gesso, Entracque - Rifugio Federici Marchesini al Pagarì 2650 m

Apertura sino a domenica 15 settembre. Dal 16 al 29 settembre, dal lunedì al venerdì aperto dalle ore 16 (servizio di mezza pensione, B&B o solo pernottamento) per consentire al gestore attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dedicate alla struttura; sabato e domenica tutto il giorno. Pernottamento sempre su prenotazione.

Valle Gesso, Entracque - Rifugio Ellena-Soria 1840 m

Aperto tutti i giorni sino a mercoledì 25 settembre. Chiuso dal 26 settembre al 4 ottobre. Riapertura nei week-end di ottobre con buon meteo.

Pernottamento e pasti su prenotazione.

Valle Gesso, Entracque - Rifugio escursionistico e posto tappa San Giacomo 1250 m

Aperto tutto settembre e nei weekend di ottobre meteo permettendo.

Valle Gesso, Entracque - Rifugio Genova 2015 m

Aperto tutto settembre.

Valle Gesso, Entracque - Rifugio e posto tappa GTA Locanda del Sorriso 1096 m

Aperto tutti i giorni di settembre e fino al 13 ottobre. Per periodi successivi consultare il sito o chiamare i gestori 0171 978388

Valle Gesso, Entracque - Rifugio Esterate 1089 m

Aperto tutti i giorni fino al 15 settembre e a ottobre nei fine settimana.

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio Valasco 1764 m

Aperto fino al 29 settembre tutti i giorni (salvo condizioni meteo avverse). Pernottamento sempre su prenotazione.

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio Questa 2388 m

Aperto sino a domenica 15 settembre.

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio Livio Bianco 1910 m

Aperto tutti i giorni sino a domenica 22 settembre.

Pernottamento sempre su prenotazione.

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio e posto tappa GTA Casa Savoia 1368 m

Aperto tutti i giorni sino al 15 settembre; 19 e 20 settembre solo per pernottamento e sabato 21 e domenica 22 settembre. Pernottamento sempre su prenotazione.

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio Morelli Buzzi 2350 m

Aperto tutti i giorni sino a domenica 15 settembre. Apertura nei week-end di settembre (salvo condizioni meteo avverse).

Pernottamento sempre su prenotazione.

Sabato 14 settembre , ore 15, al rifugio il Parco ha organizzato Ermlin project: la vita segreta degli ermellini

La partecipazione è gratuita.

Valle Gesso, Valdieri- Rifugio Bozano 2453 m

Aperto sino a domenica 22 settembre.

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio Remondino 2430 m

Aperto tutti i giorni sino a domenica 6 ottobre e nei fine settimana di ottobre.

Pernottamento sempre su prenotazione.

Domenica 22 settembre nell'ambito delle manifestazioni celebrative del 150° di fondazione della sezione del Cai di Cuneo, proprietaria del rifugio, si tiene l'ultimo appuntamento di Rifugi in musica . Alle ore 14.30, si esibisce in concerto a cura di Anna Olivero, Liliana Sbordoni (violini) e Matteo Camogliano (violoncello) . Il trio d'archi propone un programma di musiche classiche e moderne.

Valle Gesso, Valdieri - Rifugio Regina Elena 1834 m

Apertura sino a domenica 29 settembre.

Valle Vermenagna, Vernante - Rifugio e posto tappa GTA L'Arbergh 1379 m

Apertura sino a domenica 15 settembre tutti i giorni. Dal 16 al 29 settembre tutti i giorni per pernottamento e mezza pensione (no pranzo). Chiuso dal 30 settembre a metà ottobre.

PARCO NATURALE ALPI MARITTIME

(*) Le aperture segnalate potrebbero subire variazioni in caso di cattive condizioni meteo o di precipitazioni nevose.