Beinette, riprendono le lezioni e proseguono i lavori di riqualificazione alle scuole medie

Sono riprese regolarmente ieri, mercoledì 11 settembre, le lezioni alla scuola secondaria di primo grado di Beinette che è interessata al momento dai lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica.

Un maxi intervento che renderà la scuola più sicura e che è stato finanziato a valere sul PNRR e con fondi GSE per un importo di 5.737.600 euro (leggi qui).

I lavori, iniziati a gennaio 2024, procedono secondo il cronoprogramma e non interferiranno con il corretto svolgimento delle lezioni.

"Dall’inizio del cantiere - spiegano dall'amministrazione - l'operatività delle imprese impegnate nell'appalto è stata costante e continuativa, sono state svolte importanti opere di adeguamento sismico all’interno della struttura per permettere l’inizio del nuovo anno scolastico con le aule a disposizione.

Al fine di poter permettere la conclusione dei lavori nei termini previsti, gli interventi proseguiranno per tutto il 2025 e questo anno scolastico gli alunni, gli insegnanti e il personale ATA convivranno con il cantiere in corso, con il massimo impegno da parte della ditta esecutrice e dei suoi subappaltatori ad impattare il meno possibile sullo svolgimento ordinario delle lezioni".

Le ore di educazione motoria verranno svolte, in attesa della ricostruzione della nuova palestra, in uno spazio idoneo, in corso di ultimazione lavori e utilizzabile da fine settembre, posto nel piano sotterraneo, completamente ristrutturato e migliorato per creare nuovi spazi di attività e futuri laboratori.

La nuova palestra, attualmente in fase di costruzione, rappresenta una netta miglioria rispetto al passato. Questo spazio sarà completamente rinnovato, offrendo una struttura moderna e altamente funzionale.

"Comprendiamo - concludono dal Comune - che questa situazione possa creare alcuni disagi e apprezziamo sinceramente la pazienza e la collaborazione di tutti. Siamo a disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie e per affrontare qualsiasi problema possa sorgere".