Raddoppia “r-Estate al Foro” e diventa “In autunno”: dal 20 al 22 settembre torna il Festival musicale organizzato da “Open Baladin Cuneo”

“r-Estate al Foro” raddoppia e diventa “In autunno”: dal 20 al 22 settembre torna il Festival musicale organizzato da “Open Baladin Cuneo”.

La manifestazione organizzata dal locale di Piazza Ex Foro Boario torna con una (straordinaria) seconda edizione per il 2024.



Il Festival infatti, si ripropone con una nuova versione autunnale che prevede 3 concerti, tutti ad accesso gratuito; Chi vorrà potrà cenare ai tavoli di Open Baladin, allestiti per l'occasione proprio sotto al palco (prenotazione necessaria).



Il programma:



20 settembre: Magazin du Café (si recupera la serata di agosto annullata per maltempo)



I Magasin du Café sono l’essenza della World Music in chiave moderna. I loro concerti sono un’esperienza ancestrale, da vivere lasciandosi andare a quello che loro stessi chiamano flow. La voce e la ritmica di questa band vengono dalla Sardegna, dove migliaia di anni fa vivevano i Popoli del mare “Shardana”. Popoli che non appartenevano a nessun regno, a nessuna dinastia, ma semplicemente appartenevano al mare. Un omaggio alla natura, alla vita, alla libertà.

I loro concerti sono meditativi e spesso riescono a portare il pubblico in uno stato quasi ipnotico. Musica che ci parla di tradizioni lontane, in cui il grande Nord si mescola con l'Oriente, in cui i canti sciamanici dell'America e dell'Africa diventano moderni. Il sound è universale, i suoni sono esotici ma senza connotazione geografica, si mescolano al rock, al folk, al jazz, alla fusion, in un dialogo inedito tra i cinque musicisti.



21 settembre: The Newton Family



I rari sguardi d'intesa condivisi sul palco racchiudono in un'immagine tutto quello che con la loro musica trasmettono a chi ascolta. Con un duo che dura da tutta la vita i fratelli Ben e Tom Newton propongono un live dedicato alla musica nera: blues, reggae, soul, afro.

Per l'occasione saranno accompagnati da Enrico Borsalino al basso e Alessandro Romano alla batteria.



22 Settembre: Antonio Castrignanò e Taranta Sound



Antonio Castrignanò, classe 1977 di Calimera (Le) è musicista, compositore e autore.

Dal 2003 al 2018 (16 edizioni) voce e tamburo de “la notte della taranta”, ha suonato e collaborato con molti artisti della scena musicale italiana ed internazionale come Stewart Copeland, Mauro Pagani, Giuliano Sangiorgi, Enzo Avitabile, Fanfare Ciocarlia, The Chieftains, Goran Bregovic, Ballakè Sissoko, Caparezza, Sud Sound System, Ludovico Einaudi, Phil Manzanera, Marcan Dede, Sona Jobarteh, Fanfare Tirana.





La giornata di Domenica è organizzata in collaborazione con Confartigianato Cuneo che a partire già dalle ore 17 invita a partecipate all'evento “Esperienze artigiane sul palco”.





Info e prenotazioni: 0171 489199