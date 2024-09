Coppa Italia Velocità: vittoria e piazzamenti per i piloti Black Racing

San Martino del Lago (CR), 6-8 settembre. Al rientro dalla pausa estiva il circus della Coppa Italia è approdato per il quinto round sul Cremona Circuit, due settimane dopo la disputa del mondiale Superbike.

Al completo la squadra cuneese portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, con Fabio Pozzato #23 e Alessandro Spaggiari #53 nella Pirelli Cup, Elia Mengoni #12 nella Dunlop Cup 600 e Thomas Mattioli #3 nella RR Cup.

Le libere del venerdì, come sempre sono state incentrate sui lavori di messa a punto delle moto, mentre le qualifiche del sabato hanno visto Spaggiari terzo, Pozzato quarto, Mattioli settimo e Mengoni, su una pista a lui non amica, decimo.

Con l'incognita del meteo per le gare della domenica, per i piloti del team fortunatamente quasi tutte nel programma della mattina, hanno visto Mengoni chiudere decimo nella Dunlop Cup, mentre nella Pirelli Cup Riders 1000 Pozzato porta ancora una volta la sua R1 sul gradino più alto del podio mentre Spaggiari chiude in un'ottima quarta posizione. Purtroppo proprio prima della gara della RR Cup si è scatenato un forte temporale, che ha fatto prendere ai responsabili del team la decisine di non far gareggiare Mattioli.

“Quest'anno stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto in questi ultimi anni - ha riferito il team manager Simone Barale -. Arriviamo così all'ultimo round di campionato ancora in vetta al campionato con Pozzato nella Pirelli Rider. Ormai la squadra è affiatata ed i risultati ci danno ragione. Sono contento per Pozzato e per Spaggiari, che si sta dimostrando molto competitivo, mentre in questo week end abbiamo faticato molto con Mengoni, su una pista per lui complicata. Purtroppo la pioggia non ha permesso a Mattioli di gareggiare perché partendo dalla settima casella, si sarebbe sicuramente fatto valere”.

Il prossimo appuntamento è previsto per il week end del 4-6 ottobre, quando il Misano World Circuit ospiterà il gran finale.

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per il supporto che forniscono in questa stagione agonistica.

Un doveroso ringraziamento va anche ai partner tecnici.