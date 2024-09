Cuneo Volley: "Vieni da Il Podio Sport a scoprire in anteprima le nuove divise"

Lunedì 23 settembre vieni a scoprire in anteprima da Il Podio Sport le nuove divise da gara con cui scenderà in campo nella stagione 2024/2025 la Serie A2 del Cuneo Volley!

Il Club biancoblù presenterà in esclusiva presso il negozio situato in via Valle Po, 99 a Madonna dell’Olmo, tutte e quattro le divise da gioco della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, realizzate da Macron sui propri tessuti migliori e graficamente create by Inmente.

Il ritrovo è previsto per le ore 19 all’interno del negozio, con ingresso libero al pubblico e possibilità di fare il selfie con i giocatori che indosseranno le divise. Durante la stagione sarà possibile passare in negozio e prenotare la propria maglia replica!

L’invito è quindi per lunedì 23 settembre presso Il Podio Sport per scoprire le tanto attese divise da gara della prossima stagione biancoblù!