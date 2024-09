Energetica Group rinnova la partnership con Cuneo Volley e ospita la presentazione di Malavasi (VIDEO)

Ieri pomeriggio presso la sede di Energetica Group, situata a Bernezzo, si è tenuta la conferenza di presentazione dello schiacciatore Andrea Malavasi di fronte ai giornalisti delle maggiori redazioni online locali.

La stessa determinazione espressa dal giovane atleta modenese, alla sua prima esperienza fuori casa, è stata condivisa dai titolari Tiziana Giraudi ed Enrico Fanesi che a loro volta hanno deciso di continuare a sostenere lo sport e in particolare il Cuneo Volley perché credono nel progetto biancoblù.

L’evento ufficiale ha a tutti gli effetti sancito il rinnovo della partnership “Soma green” con l’azienda che propone soluzioni tecnologiche alternative per ottimizzare i costi e ridurre i consumi, con progetti su misura per privati, imprese ed enti.

« Crediamo fortemente nei giovani e nello sport e anche quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la partnership con la Cuneo Volley per i valori che ci uniscono.» – afferma così, Tiziana Giraudi, Socia dell’Energetica Group. « Insieme ci impegniamo nel promuovere i valori ambientali, perché vivere meglio rispettando l’ambiente è la condizione essenziale perché la Terra possa avere un futuro. Ogni passo che facciamo ci avvicina a un futuro più verde e più sano anche attraverso lo sport. Siamo molto felici di sostenere nuovamente la Cuneo Volley e far parte del progetto “Soma Green”».

Energetica Group si trova a Bernezzo in Valle Grana ai piedi di un bosco. La scelta della sede immersa nel verde è parte integrante della filosofia che la contraddistingue e che vede la tutela dell’ambiente in cima alle priorità. Da più di 16 anni forniscono un servizio completo con soluzioni tecnologiche alternative con progetti su misura per privati, Imprese ed Enti, con strategie per la produzione e il risparmio di energia che partono dalla progettazione termica ed elettrica degli edifici alle diagnosi energetiche. Completano gli impianti di riscaldamento e sanitari, la ventilazione, gli accumuli elettrici, i sistemi in pompa di calore, solare termico e fotovoltaico.Energetica Group è partner di aziende all’avanguardia nel settore come Tesla, Daikin Comfort Store, Solar Edge e Green Certified Installer. Ha ottenuto il Certificato Tesla Powerwall, riconoscimento di massima affidabilità tecnica e commerciale. Il riconoscimento è basato su un indicatore dinamico e costantemente aggiornato sull'affidabilità dell'azienda.