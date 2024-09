Anche in Granda il progetto "Mission Carb 0": lanciata la manifestazione d'interesse per la decarbonizzazione delle aziende

Le micro e piccole medie aziende piemontesi e francesi potranno essere accompagnate in un percorso di decarbonizzazione a costo zero grazie alle risorse comunitarie del programma Interreg Alcotra Italia–Francia 2021-2027. Unico requisito è esser parte di uno dei settori scelti per la sperimentazione: agroalimentare e meccatronica per l’Italia, aromi-profumi e montagna per la Francia.



Entra nel vivo, infatti, il progetto Mission Carb 0, attivo dallo scorso anno, che unisce 11 partner italiani e francesi con un unico obiettivo: avviare un processo regionale sperimentale di decarbonizzazione partendo da filiere strategiche.



Il progetto è stato presentato a Torino in occasione della “Planet Week” lo scorso 22 aprile, e a Cuneo il 21 giugno durante il workshop “Decarbonizzazione e innovazione nel settore agrifood”. In entrambi gli eventi è emerso un fattore importantissimo e decisivo: è innegabile che la transizione ecologica sia un’urgenza per l’ambiente, ma è anche vero che è il mercato a scegliere sempre di più le aziende sostenibili, consapevoli del loro ruolo sociale e impegnate nel cambiamento. Scegliere di cambiare è un vantaggio per le aziende, per il loro brand e il loro impatto sul mercato.



La manifestazione di interesse raccoglie le candidature delle micro, piccole, medie imprese che verranno accompagnate nel percorso gratuitamente: riceveranno un supporto totalmente personalizzato, dall’analisi delle emissioni di carbonio alle misure per la loro riduzione e annullamento. Gli Enti camerali lavoreranno in sinergia con i poli di innovazione, il percorso sarà gestito dai partner e\o da soggetti incaricati dai partner stessi.



"Confido che le nostre aziende sappiano cogliere la splendida opportunità offerta dal progetto Mission Carb 0 - afferma il Presidente della Camera di commercio Luca Crosetto -. Grazie alla decarbonizzazione è possibile contribuire ad un futuro più sostenibile, beneficiare di tecnologie innovative, ridurre i costi energetici e migliorare l'efficienza operativa della propria impresa".



Dal 16 settembre sarà possibile presentare la propria candidatura. Documenti e modulistica sono disponibili sui siti web della Camera di commercio di Cuneo e della Camera di commercio di Torino.

Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 7 ottobre 2024.