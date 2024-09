Bra, in programma modifiche temporanee alla viabilità per lavori

Nei prossimi giorni sono previste modifiche alla viabilità in diverse strade cittadine. Si comincia il 16 settembre 2024 con il divieto di transito in via Beato Valfrè dalle 7,30 alle 12 per consentire la consegna ad un privato di mobili. I residenti nella via, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia esclusivamente per accedere a luoghi privati di sosta (ord. 361/24).

A partire dal 16 settembre e fino alla fine dei lavori, divieto di transito anche in frazione Falchetto, nel tratto compreso tra il cavalcavia dell’autostrada e l’azienda agricola Fogliato, per consentire all’Enel di procedere all’interramento di cavi elettrici (ord. 365/24).

Infine, dalle 8 alle 19 di martedì 17 settembre viene introdotto un divieto di transito nel tratto di via Barbacana compreso tra via Bonino e piazza Caduti per la Libertà per lavori di montaggio di infissi nell’edificio al civico 18. Anche in questo caso, I residenti nel tratto in questione e in via Beato Valfrè potranno circolare in doppio senso di marcia (ord. 366/24).