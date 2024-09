Al via il Festival dell'Accoglienza a Torino: appuntamenti anche ad Alba

Da domani, per un mese e mezzo, Torino diventerà ancora più accogliente grazie alla quarta edizione del "Festival dell'accoglienza". Dal 14 settembre al 31 ottobre ci saranno più di 100 eventi curati dalla Pastorale Migranti dell'Arcidiocesi di Torino e dall'Associazione Generazione Migranti, con 150 ospiti tra cui Gianrico Carofiglio, Gian Carlo Caselli, Eraldo Affinati, Davide De Michelis, Elsa Fornero e cardinal Zuppi. Focus del festival l'inclusione e la multiculturalità, a partire dal titolo di questa edizione "Un cammino da fare insieme".

Appuntamenti anche ad Asti ed Alba

Non solo Torino ma si tratta di un festival regionale: gli eventi avranno luogo anche in altre città del Piemonte come Asti, Alba, Vercelli. Dall'11 al 13 ottobre il festival andrà in trasferta a Trieste, città simbolo della rotta balcanica e porta d'ingresso in Italia. A fine ottobre, invece, la visita al Festival della Migrazione a Modena, con eventi condivisi nelle città emiliane.

Domani sera l'inaugurazione con un concerto alla Chiesa Madonna del Carmine, dalle 20:30 alle 22:30. Ci sarà l'orchestra dell'Istituto Magnificat di Gerusalemme e del conservatorio di Vicenza: giovani cristiani, ebrei e musulmani suoneranno insieme, costruendo ponti tra culture. Il concerto è già sold out: per gli eventi su prenotazione è necessario iscriversi sul sito Eventbrite. Il programma, tutto gratuito, si trova su festivalaccoglienzatorino.it . Repole: "Ricordiamo anche chi non è riuscito a migrare"

"In qualche modo - ha commentato l'arcivescovo di Torino monsignor Roberto Repole - l'accoglienza è inscritta nel DNA del popolo dei credenti, dal popolo di Israele che, sapendo di essere un popolo di stranieri in terra d'altri, ha maturato una sorta di sacralità dello straniero. Non ci basta accogliere gli stranieri, dobbiamo ricordare anche quelli che, volendo migrare, non sono riusciti e stranieri non lo sono neppure diventati. A Torino accogliamo molti stranieri che provengono da situazioni di guerra, che scappano dalla pericolosità. Un prete di Torino, Giuseppe Allamano, verrà canonizzato a ottobre per aver fatto sentire a casa chi era arrivato a Torino". Lo Russo: "Immigrazione nella storia di Torino"