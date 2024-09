Dal 7 ottobre raccolta "porta a porta" anche nel Centro storico di Cuneo

Il prossimo 19 settembre alle 21, in sala San Giovanni (via Roma 4, Cuneo), i residenti e commercianti del Centro storico sono invitati ad un incontro informativo in vista del passaggio totale e definitivo alla raccolta "porta a porta".

Saranno presenti l'amministrazione comunale e il CEC (Consorzio ecologico cuneese).

La data da segnarsi in calendario è soprattutto quella del 7 ottobre, quando inizierà la nuova modalità di conferimento dei rifiuti. Dal 24 settembre, invece, si dovrà procedere con il ritiro delle attrezzature e dei sacchi per la nuova modalità di raccolta.

LA DISTRIBUZIONE AVVERRÀ PRESSO:

InfoPoint comunale di via Monsignor Peano 8

tutti i martedì dalle 14.00 alle 18.00

e tutti i sabati dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

La consegna delle attrezzature e nuovo calendario per le GRANDI UTENZE NON DOMESTICHE (quali ristoranti, bar, pizzerie, supermercati, alberghi, hotel) verrà effettuata direttamente da San Germano IREN presso la sede dell’attività. Non sarà necessario recarsi all’InfoPoint.