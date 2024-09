European Mobility Week: l'Als Cn2 e il territorio guardano a migliorare la mobilità dei dipendenti

Grazie al contributo di Fondazione CRC, l’ASL CN2 porta avanti da anni il modello "Talenti Latenti", un tavolo di lavoro che coinvolge numerose aziende locali nella definizione di strategie di welfare aziendale. Queste iniziative mirano a migliorare il benessere dei dipendenti, promuovendo salute e benessere sul lavoro, stili di vita sani, supporto per la cura di bambini e anziani, educazione finanziaria, e molto altro. Al contempo, il progetto genera benefici per l’intero territorio dell’Azienda Sanitaria, contribuendo a uno sviluppo sociale ed economico sostenibile.



In occasione della Settimana Europea della Mobilità, la campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile (16-22 settembre 2024), nel quadro di Talenti Latenti, l’ASL CN2 si fa promotrice di una sfida tra aziende per incoraggiare gli spostamenti “green” nel tragitto casa-lavoro dei propri dipendenti e favorire l’adozione di comportamenti eco-compatibili, nell’ottica di stimolare un welfare di comunità condiviso e diffuso.



L’iniziativa vedrà fronteggiarsi, per le 8 aziende aderenti (ASL CN2, Sebaste, Brovind Vibratori, Abrigo, Stampatello, MobilitySquare, Alba Center Spazio Conad, Nutkao), i dipendenti che decideranno di partecipare. Suddivisi in squadre, essi si sfideranno in una competizione di 6 settimane all’ultimo “chilometro green”. Ogni partecipante, infatti, in ogni giorno in cui deciderà di usare un mezzo sostenibile per raggiungere il posto di lavoro (o per gli spostamenti durante il lavoro) registrerà il suo tragitto tramite un’apposita applicazione e farà guadagnare punti alla propria azienda.



Concorreranno a produrre punteggio gli spostamenti effettuati a piedi, in bicicletta, in monopattino, in treno e in bus. Anche chi usa l’auto, ma mette a disposizione almeno un sedile per un passeggero, potrà guadagnare dei punti in base ai chilometri effettivamente condivisi con un collega.



L’obiettivo di questa iniziativa è mettere in condizione i lavoratori delle aziende partecipanti di spostarsi in modi diversi e sostenibili e di supportare chi vuole provare il cambiamento attraverso un piccolo premio simbolico. L’impatto virtuoso della sfida può essere notevole: il bacino dipendenti delle 8 aziende supera i 3.000 lavoratori; se si ipotizza che il 10% di essi aderisca all’iniziativa e lasci l’auto a casa almeno 10 volte durante le 6 settimane della sfida, per un viaggio medio di 10 km, è possibile arrivare a una riduzione di 30.000 km, corrispondenti a 4,8 tonnellate di CO2 (una quantità di anidride carbonica che, per essere assorbita, richiederebbe la piantumazione di circa 222 alberi - https://www.eea.europa.eu/articles/forests-health-and-climate-change).



La premiazione avverrà il 7 novembre presso l’Auditorium dell’Ospedale di Verduno, in occasione del convegno annuale organizzato da Talenti Latenti.



L’ASL CN2 non è nuova ad iniziative di mobilità sostenibile: già dal 2023 ha istituito la figura del Mobility Manager e redatto un dettagliato Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL), primo elemento di mappatura delle abitudini di trasporto dei propri dipendenti, che ha permesso la progettazione di interventi efficaci, ponderati e duraturi (come l’accesso a bonus regionali per la mobilità sostenibile e l’adozione del Car Pooling).



L’Azienda Sanitaria proseguirà anche quest'anno nel suo impegno per sensibilizzare i dipendenti all'uso del Trasporto Pubblico Locale per gli spostamenti verso tutte le proprie sedi. Pertanto, anche grazie ad un contributo della Fondazione CRC legato a un progetto più ampio di mobilità sostenibile, offrirà ai propri dipendenti un contributo sul costo degli abbonamenti ai mezzi pubblici, variabile tra il 30% e il 50% del costo totale della spesa sostenuta.



Con l’occasione della Settimana Europea della Mobilità, l’ASL CN2 potenzierà anche il proprio progetto di Car Pooling offrendo a chi si assocerà alla Community dal 16 al 22 settembre un cashback di “benvenuto”.