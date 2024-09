Informativi e inclusivi: inaugurati a Bra due nuovi pannelli tattili

Inaugurati ieri, con una breve cerimonia alla presenza del sindaco di Bra Gianni Fogliato, due nuovi pannelli tattili per l'accessibilità ai luoghi e monumenti storici della città di Bra anche ai non vedenti.

Si trovano all’imbocco di corso Cottolengo, sul fianco di palazzo Mathis, e sono il frutto di un progetto dell’associazione APRI di Torino (Associazione Onlus pro retinopatici ed ipovedenti) finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

L’iniziativa coordinata dall’assessore con deleghe ai servizi sociali, lavoro, formazione, pari opportunità Lucilla Ciravegna, rientra in un percorso di implementazione dell'accessibilità dei musei di Bra, che ha come obiettivo quello di renderli sempre più inclusivi e fruibili da tutti.

Marco Bongi presidente dell'Associazione APRI ha illustrato le funzionalità dei pannelli: “Hanno diversi livelli di inclusività. Innanzitutto il testo scritto con l'alfabeto Braille, realizzato con una resina trasparente. Poi il testo in nero ingrandito per le persone ipovedenti e la riproduzione tattile del Palazzo Mathis e del Palazzo Comunale. Queste immagini sono state graficamente semplificate in modo che possano essere interpretate facilmente anche attraverso il tatto, che ha delle caratteristiche diverse rispetto alla vista. Infine grazie agli smartphone, basta inquadrare il QR Code per attivare un'audioguida della città di Bra. Direi che questa formula inclusiva ci sta dando grandi soddisfazioni e ringrazio ulteriormente la Fondazione CRC perché ci ha approvato recentemente un nuovo progetto che ci consentirà di donare altri due pannelli alla città di Bra oltre che ad altri comuni della provincia".

Durante una successiva riflessione il sindaco Gianni Fogliato ha aggiunto: “Abbiamo conosciuto ed apprezzato l’associazione APRI da alcuni mesi e collaborato positivamente alle loro proposte. La stessa associazione è entrata a far parte della nostra consulta per la disabilità e l’inclusione, tramite il concittadino Walter Boffa, persona molto attenta al tema delle barriere architettoniche. Il percorso di implementazione dell'accessibilità dei musei di Bra è ormai avviato. In questi ultimi anni sono già stati realizzati un applicativo informatico (App), utilizzabile con il proprio telefono, a supporto della visita con possibilità di audioguida e schede dettagliate dei reperti in 3 lingue (italiano, inglese e tedesco), ottimizzazione del testo per ipovedenti, video in LIS (per non udenti) tutto attraverso la lettura del Qr Code posto in prossimità dei reperti più significativi. Ultimo tassello (in fase di realizzazione), per rendere i musei pienamente accessibili sul piano cognitivo, è l'adozione di una stampante 3D con relativi scanner per realizzare visite tattili e schede in Braille oltre all'acquisto di 2 fornetti Minolta per attività educative specifiche dedicate a non vedenti. Inoltre l’associazione APRI ci offre la possibilità di avere altri due pannelli, che abbiamo pensato di installare nella piazza pollentina, sito Unesco patrimonio dell’umanità”.

All’inaugurazione erano presenti fra gli altri, Arturo Faggio consigliere nella Fondazione CRC e Direttore Generale Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Piemonte, il consigliere comunale della città di Alba Martina Amisano e il consigliere comunale di Bra Sergio Panero.