Eventi e iniziative per trascorrere un fine settimana di settembre all'insegna del bel tempo

Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere il prossimo week end nella nostra provincia. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it







CUNEO, CHERASCO, MONDOVÌ, SALUZZO

SINAGOGHE APERTE

Domenica 15 settembre in occasione della Giornata europea della cultura ebraica, apertura delle sinagoghe di Cherasco, Cuneo, Mondovì e Saluzzo. Ingressi liberi e gratuiti sempre a gruppi, con visita guidata. L’orario di visita sarà dalle ore 10 alle 19 una visita all’ora senza prenotazione (ultimo ingresso alle ore 18.00). info@artefacta.it 34744891662

CUNEO

CONCERTO PINK FLOYD LEGEND

Sabato 14 settembre alle 21 presso il palazzetto dello Sport di Cuneo concerto evento dei “Pink Floyd Legend”. Oltre 100 artisti, fra band, coro e orchestra, saliranno sul palco per dar vita ad un vero e proprio Pink Floyd Show. Il ricavato sarà devoluto a LILT - Sez. Prov. Cuneo Lega Tumori Lilt Cuneo Prevendita su TICKETONE.it (link in bio) o presso i rivenditori del circuito TicketOne. A Cuneo: Tabaccheria 38 (Via Amedeo Rossi, 31/b) e Tabaccheria 52 (Corso Nizza 9)





CUNEO

LO SBARAZZO

Sabato 14 e domenica 15 settembre a Cuneo torna “Lo sbarazzo – Fuoritutto”. Nelle due giornate i negozi aderenti esporranno i loro articoli migliori a prezzi mai visti sulle bancarelle disposte lungo Via Roma, Corso Nizza Centro, Via Carlo Emanuele III, Corso Nizza Alta – Piazza Europa.





CUNEO – BOMBONINA

FESTA DI SAN MATTEO

Sabato 14 settembre alle ore 14 giro in bici nelle strade del circondario e merenda. Dalle ore 20 Cena del Pesce (prenotazioni al 3485119271 – 3407346220). Serata band con Groove Jet. Domenica 15 settembre alle ore 10 S. Messa con processione. Dalle ore 16 giochi popolari e dimostrazione del nucleo cinofilo di Soccorso Piemonte. Serata danzante con I Roeri.





CUNEO SAN ROCCO CASTAGNARETTA

SAGRA SAN SERENO

Sabato 14 settembre dalle ore 15 nei campi sportivi parrocchiali tornei di volley misto junior e sitting volley under 16-18-20. Alle ore 18 convegno “Lo sport vince solo quando è inclusivo”. Alle ore 20 nel centro parrocchiale Don Marro cena con carne alla brace. Domenica 15 settembre pomeriggio di sport nei campi parrocchiali con tornei di calcio misto junior, miniolimpiadi e finali torneo calcio senior. Alle ore 20 premiazioni e cena.



***

ALBA

Sabato 14 settembre e domenica 15 settembre presso la Chiesa di San Giuseppe mostra dello scultore Sergio Unìa "Armonie di forme - sculture e disegni - Segni di un tempo".

Orario dalle 10 alle 18.Info: https://www.centroculturalesangiuseppe.it/





ALBA

DIGITAL DREAMS

Sabato 14 e domenica 15 settembre proseguono nella sala Maccario del Museo Civico Federico Eusebio le esposizioni temporanee con “Digital Dreams”, oltre venti opere di Paolo Vergnano. Visitabili fino al 29 settembre 2024. Orario 8-13 15 -19.



***

BOVES

SPORT IN PIAZZA

Domenica 15 settembre dalle 14.30 alle 18 in piazza Italia e piazza Borelli le associazioni sportive del territorio presentano le loro discipline.





BOVES

BENEDIZIONE ZAINETTI

Sabato 14 settembre durante la S. Messa delle 18 benedizione degli zainetti degli studenti.



***

BRA

GIORNATA DELLO SPORT

Domenica 15 settembre dalle 10 alle 18 nel parco Atleti Azzurri d’Italia (viale Madonna dei Fiori), giornata interamente dedicata allo sport. La città di Bra ripropone il tradizionale appuntamento con “Sport in piazza”, la più importante vetrina dell’offerta sportiva proposta dalle associazioni del territorio. In questo 2024 l’evento è in programma per domenica 15 settembre.

La giornata prenderà avvio alle 9.30 circa in piazza Caduti per la Libertà, da cui partirà alla volta degli impianti sportivi, un corteo aperto dal gruppo Sbandieratori & Musici di Bra. Interviste a giovani campioni delle diverse discipline e intrattenimento musicale a cura di Radio Bra on the Rocks.





BRA

PAESAGGIRE-PASSEGGIATE

Sabato 14 settembre alle ore 14.30 "Gli orti braidesi", passeggiata per le vie del centro e la "valle degli orti" alla scoperta di particolarità del territorio. Partenza presso Palazzo Traversa e arrivo presso Agenzia di Pollenzo. Esposizione presso l'Agenzia Carlo Albertina a Pollenzo delle riproduzioni degli studi di Gioachino NOgaris delle tombe scoperte negli scavi di Pollenzo e custodite presso il Museo Civico di Palazzo Traversa. Info: https://zizzolaturismoecultura.webnode.it/



***

BUSCA

FITWALKING SOLIDALE

Domenica 15 settembre ritorna Fitwalking Solidale Busca, un evento capace di unire il divertimento alla generosità. All'arrivo ci saranno i truck di Spritz Bar con aperitivi, hot dog, gelati e tanto altro ancora. Info: fitwalkingsolidalebusca@gmail.com oppure 3476459383.



***

CANALE

SPORT IN PIAZZA

Domenica 15 Settembre la giornata dedicata allo sport e al divertimento "Sport in piazza". Tanti sport da provare insieme alle associazioni sportive e a fine giornata giro pizza e musica per divertirsi insieme. Info. https://www.comune.canale.cn.it/it



***

CARAGLIO

SPORT IN PIAZZA

Domenica 15 settembre dalle 14.30 in piazza Giolitti le associazioni sportive del territorio presentano le loro discipline.



***

CARRÚ

80a SAGRA DELL’UVA

Sabato 14 settembre alle ore 17 inaugurazione presso Confraternita dei Battuti Bianchi della mostra per la nascita di Luigi Einaudi. Alle ore 21 al Teatro Vacchetti concerto cameristico della rassegna “Classiche Armonie”. Ingresso libero.

Domenica 15 settembre 4a edizione di “Desbarazzo” a cura di Ascom Carrù. Dalle 15.30 “A spasso nei Musical” gioco itinerante con la Compagnia Teatrale Once Upon a Time. Dalle 16 concerto in piazza Caduti della Liberazione per i 130 anni della fondazione della Banda Musicale “G.Alesina” con la partecipazione della Banda Musicale “La Novella” di Caselle Torinese.



***

CASTELMAGNO

IL CANTO DELLE ALPI

Sabato 14 e domenica 15 settembre l'Ecomuseo "Terra del Castelmagno", nell'ambito della rassegna EXPA – Esperienze X Persone Appassionate, invita alla mostra "Il canto delle Alpi", esposizione di fotografie naturalistiche di Paolo Della Rocca dedicata agli animali delle nostre montagne e alla biodiversità alpina. Ingresso libero. Info : https://www.terradelcastelmagno.it/



***

CENTALLO

MOTORADUNO

Sabato 14 settembre alle 8.30 iscrizioni al mototour e apertura stand gastronomici e bancarelle dedicate a moto, accessori e abbigliamento per centauri. Alle ore 15 partenza tour alla scoperta della valle Po. Dalle 18 “Motofestival Party” con concerto degli “Abcd Band”. Domenica 15 settembre alle ore 8.30 il motoraduno riparte con le moto storiche e le iscrizioni al mototour in valle Bronda. Alle 12 “Don Biker” al secolo Don Mario Dompè, impartirà la benedizione ai centauri e seguiranno i 58 secondi di rumore in ricordo di Marco “Sic” Simoncelli. Pranzo, animazione, freestyle e DJ set concluderanno l’evento nel pomeriggio.



***

CERVASCA – SAN MICHELE

FIERA DEL LIBRO

Sabato 14 settembre alle ore 16 inaugurazione della “Fiera del Libro”, che si svolgerà per tutto il week-end nell’antico borgo, con stand di librerie e case editrici, presentazioni e incontri con gli autori, spettacoli e concerti. Stuzziaperitivo in attesa “Ciak si Canta” dalle ore 21 con il “Trio Ensemble d’Autore”, a ingresso gratuito.

Domenica 15 settembre la “Fiera del Libro”, prosegue con il laboratorio tipografico “Notebook Lab. Costruiamo insieme il personale quaderno tipografico” e parallelamente con la tredicesima edizione di “Artisti in Piazza”, esposizione di arte, scultura, fotografia, artigianato e la partecipazione di artisti locali e non.

Per tutte le informazioni Comune di Cervasca 0171/684811 commercio@comune.cervasca.cn.it





CERVASCA – SAN BERNARDO

CON-CEDERE-FEST

Domenica 15 settembre dalle 9.30 alle 19.30 presso la sede della cooperativa Il Ramo attività di conoscenza e team building, laboratori, pratiche della comunicazione empatica. Info su Instagram @concedere_fest oppure concederefest@gmail.com



***

CEVA

MOSTRA DEL FUNGO

Sabato 14 settembre alle 12 si aprirà la 63 ° Mostra del Fungo con la mostra micologica nel centro storico. Dalle 18 l'inaugurazione della manifestazione, con la consegna dei funghi d'oro e il premio sentinella glocal. In chiusura l'inaugurazione del primo lotto del museo del fungo "in divenire". Dalle 19 apertura delle cucine per gustare i prodotti del territorio.

Domenica 15 settembre, dalle ore 9 alle 19 mostra micologica, mercato, salotto e mercato del fungo. Contestualmente vi saranno attività sportive, spettacoli e musica, oltre a "La piazza delle famiglie" e "Il mercato delle eccellenze".

Nelle due giornate. dalle 10 alle 18, visite guidate gratuite al giardino botanico "Frate Francesco Maria Bono". Info: ufficio.manifestazioni@comune.ceva.cn.it http://www.mostradelfungo.it/



***

CHERASCO

MOSTRE PALAZZO SALMATORIS

Continua la mostra di Jean Gaudarie Thor, presso Palazzo Salmatoris con orario di visita sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.

https://www.turismoeventicherasco.it/





CHERASCO

SINAGOGHE APERTE

***

CHIUSA PESIO – VIGNA

GENERAZIONE Z

Sabato 14 settembre alle ore 18 S. Messa e benedizione zainetti degli alunni delle scuole.





CHIUSA PESIO – FRAZIONE COMBE

FESTA PIZZA PAZZA

Sabato 14 settembre alle ore 19 “Pizza Pazza in Piazza” nel forno a legna. A seguire DJ set con i “Boom”





CHIUSA PESIO

ASTROFILI

Sabato 14 settembre alle ore 21.30 presso la Grangia del Castlà serata di osservazioni astronomiche con gli Astrofili Bisalta. Info: 0171/734990.





CHIUSA PESIO

SPORT IN PIAZZA

Domenica 15 settembre dalle 14 alle 18 nell’area sportiva delle casermette 14 associazioni promuovono lo sport e l’inizio della stagione dei corsi.





CHIUSA PESIO – BORGATA FIOLERA

SANDOKAN O LA FINE DELL’AVVENTURA

Sabato 14 settembre, alle ore 16, nel cuore della Borgata Fiolera a Chiusa di Pesio, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Sandokan o la fine dell'avventura”. Biglietti in vendita sul luogo dell'evento.



***

CRISSOLO

BUCO DEL VISO – TERRA DI CONFINE

Sabato 14 settembre il Parco del Monviso organizza “Buco di Viso, terra di confine”, un’escursione accompagnata da una guida naturalistica della durata di una giornata intera che ha come meta il primo traforo delle Alpi, nel territorio di Crissolo. La camminata è gratuita e ha difficoltà media (E/EE), con dislivello positivo di 930m; la durata prevista è di circa 6 ore di cammino effettivo tra andata e ritorno. Il pranzo potrà essere consumato al sacco. Il ritrovo è fissato alle ore 9 al Pian del Re, nei pressi del Centro Visita del Parco del Monviso. Rientro è previsto per le ore 16 circa. In caso di meteo avverso l’organizzazione si riserva di annullare l’escursione, comunicandolo agli iscritti. Sono disponibili 20 posti ed è necessario prenotare dal sito: www.parcomonviso.eu .

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur all’indirizzo di posta elettronica: monviso@itur.it .

Durante l’escursione la guida racconterà ai partecipanti la straordinaria storia del Buco di Viso, realizzato nella seconda metà del Quattrocento per migliorare una direttrice commerciale allora fondamentale per il Marchesato di Saluzzo e che oggi è diventato un passaggio strategico ed emozionante del Giro del Monviso, uno dei più frequentati trekking in quota dell’intero arco alpino.

Info: www.parcomonviso.eu monviso@itur.it



***

FARIGLIANO

SPORT IN PIAZZA

Domenica 15 settembre dalle 14 alle 18 presso il centro sportivo “Padre Calleri” le associazioni sportive del territorio presentano le loro discipline. Al termine lotteria con gadget per i partecipanti.



***

FOSSANO – CUSSANIO

FESTA CARITAS

Sabato 14 settembre celebrazioni per i 50 anni della Caritas diocesana di Cuneo con S. Messa alle ore 16.30 nel santuario Madre della Divina Provvidenza di Cussanio.





FOSSANO

P–ARTE

Domenica 15 settembre presso la chiesa del Salice a Fossano "P-Arte (di me)": mostra del giovane artista fossanese Federico Politanò. Orario dalle 17,30 alle 19 e dalle 21 alle 23. Ingresso libero.



***

FRABOSA SOTTANA

RADUNO VESPE

Domenica 15 settembre raduno vespistico monregalese dalle ore 8 in piazza maggiore a Mondovì per raggiungere Frabosa Sottana con partenza alle 10.30 e arrivo presso Gala palace.



***

FRABOSA SOPRANA

LE VIE DELLA PIETRA

Domenica 15 settembre a Serre Murau escursione tra vecchie baite, antichi alpeggi e vertiginosi panorami, nel cuore della Riserva Naturale delle Grotte di Bossea. Durata: mattinata. Ritrovo: ore 8.45 presso la chiesa parrocchiale della frazione Fontane. Info:

http://www.comune.frabosasoprana.cn.it/



***

GOVONE

Sabato 14 settembre a Govone si svolgerà la cena in vigna La Luna e il Ciabot, una cena di fine estate tra i filari di barbera e nebbiolo, un momento speciale immersi nella natura.

A partire dalle 18.30 breve passeggiata tra i filari, dalle 19 l'aperitivo di benvenuto agli ospiti, a seguire dalle ore 19.45 cena all'aperto, con posti a sedere lungo il filare, con tavolo unico tra i filari. Il costo è di € 90,00. La prenotazione è obbligatoria. Info www.tourdivini.it/la-luna-e-il-ciabot-2023/



***

LA MORRA

INNAMORATI

Sabato 14 settembre dalle ore 20 in piazza Vittorio Emanuele a La Morra si svolgerà InnaMORRAti: festa con musica, grigliata organizzata dal Gruppo Giovani di La Morra collaborazione con l’Associazione Ricreativa Rivaltese. Info: https://www.lamorraturismo.it/





LA MORRA

CAMMINATA DI SALUTE

Sabato 14 settembre torna la Camminata di Salute sui sentieri di La Morra. Info: https://www.lamorraturismo.it/camminata-disalute-sui-sentieri-di-la-morra-14-09/





***

MAGLIANO ALFIERI

CASTLE ANGELS

Domenica 8 settembre con orari 10.30 – 12 – 14 – 15.30 – 17 al Castello di Magliano Alfieri proposta di visita-gioco, ispirata alle modalità delle Escape room e alla celebre serie tv anni Settanta “Charlie’s Angels”, per vivere un’esperienza originale in un luogo di storia e scoprire qualcosa in più del passato e delle tradizioni del suo territorio. Info:castellomagliano@barolofoundation.it

https://www.castleangels.it/



***

MARMORA

LUOGHI DI PASSAGGIO

Sabato 14 settembre alle ore 18, presso l’ex monastero benedettino di borgata Parrocchia, l’associazione Luoghi di Passaggio chiuderà gli eventi estivi ospitando Luca Occelli e Franco Olivero per una lettura-concerto dal titolo “Testamento di un alcolista”, a cui seguirà una cena all’aperto condivisa, con musica dal vivo. Ingresso libero.





MELLE

RESPIRI

Sabato 14 settembre “Respiri – piccolo festival elettroalpino” propone dalle 10 alle 16 il percorso “Sinfonie musicali” con la compagnia Caracol e alle 10.30 l’escursione sul sentiero del castagno. Dalle 14 alle 18 in piazza Marconi ciclo di interviste agli ospiti del festival e talk “Lavorare non basta”. Dalle 16 piccolo mercato elettroalpino nell’ala polifunzionale. Dalle 19 in piazza Marconi DJ set e musica. Info: 3454798591 – 3386641413 oppure info@respirifestival.it



***

MOMBARCARO

BUONA FORTUNA RIBELLI

Sabato 14 settembre torna Buona Fortuna Ribelli, il festival d’arte contemporanea nelle Langhe a cura di Lunetta11 e in collaborazione con i Comuni di Mombarcaro e Dogliani.

Per l’edizione 2024 le mostre di Buona Fortuna Ribelli saranno un viaggio nell’arte under35 italiana con la partecipazione di tre importanti artisti della nuova generazione: Sara Cortesi, Edoardo Manzoni e Ismaele Nones. Due mostre personali ed un intervento ambientale accompagneranno il pubblico in un viaggio indimenticabile tra arte, cultura e paesaggio. Le opere saranno visitabili su prenotazione fino al 27 ottobre.

Info: https://lunetta11.com/buona-fortuna-ribelli-2024/



***

MONDOVÌ

VISITE TEATRO SOCIALE

Le visite guidate, su prenotazione e a numero limitato, si svolgono ogni sabato e domenica fino alla fine di settembre alle ore 17. Ingresso 5 euro a persona, gratuito fino ai 12 anni. Altezza minima per l'accesso 1,40 m. Inizio tour presso la Chiesa della Missione.

Per informazioni: 0174 330 358 - 335 124 2608 iatmondovi@visitcuneese.it esedramondovi@gmail.com





MONDOVÌ

FILOSOFIA IN STAZIONE

Domenica 15 settembre, dalle 18 alle 19.30, tornano gli incontri di Filosofia di Comunità organizzati nella sua sede di MondoQui in Stazione o, tempo permettendo, nei vicini giardini pubblici adiacenti a piazza Franco Centro a Mondovì. Ingresso libero.





MONDOVÌ

SOLCHI

La mostra "Solchi" di Federica Galli è ancora visitabile fino a domenica 15 settembre negli orari di apertura del museo. Info: https://www.museostampamondovi.it/



***

MONFORTE D’ALBA

MERCATINO

Mercatino dell'antiquariato e artigianato a Monforte d'Alba. Artigiani e creativi espongono in Piazza Umberto I, dalle ore 10 alle ore 18. Info: 3758356711.



***

MONTEROSSO GRANA

IL CANTO DELLE ALPI

Sabato 14 e domenica 15 settembre mostra “Il canto delle Alpi” di Paolo della Rocca presso l’Ecomuseo Terra del Castelmagno nell’ambito della rassegna EXPA. Il fotografo naturalista originario della Valle Varaita presenta una galleria di istantanee che avranno come protagonisti gli animali selvatici delle nostre montagne. La mostra è visitabile gratuitamente sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 18.



***

NARZOLE

RIEVOCAZIONE STORICA

Domenica 15 settembre rievocazione Storica organizzata dall'associazione "Narzole20". Alle ore 15.30 processione in onore di Maria Addolorata accompagnata da tutti i figuranti. Chi vorrà provare l'esperienza, sarà possibile pranzare e cenare nel 1702 nella famosa locanda del paese, prenotando allo 0173 77019. Due info point all'ingresso della rievocazione daranno tutte le indicazioni utili ai visitatori: gli orari delle scene, dove trovare le guide che aiuteranno a comprendere meglio la vita del tempo, come acquistare i "Narzolini", unica moneta accettata per gli acquisti dei prodotti locali lungo il percorso. Info: https://www.instagram.com/narzole20/



***

NEIVE

LANGHE PHOTO FESTIVAL

Dal 14 settembre all'17 novembre ritorna nel centro storico di Neive il Festival dedicato all’Arte Fotografica.La manifestazione di quest’anno si svolge attraverso un percorso espositivo che si snoderà tra installazioni a cielo aperto, mostre in edifici storici e privati, questi ultimi aperti al pubblico appositamente in occasione del festival. La seconda edizione ospiterà una selezione di fotografi di rilievo internazionale che, oltre all’esposizione fotografica, terrà conferenze e talks aperti al pubblico. Le mostre sono aperte tutti i giorni (anche festivi) dalle ore 10 alle ore 18.

I biglietti sono acquistabili online https://www.langhephotofestival.com /infoetickets oppure presso l' Ufficio Turistico di Neive.



***

OSTANA

CHANTAR E DANCAR A OSTANA

Domenica 15 settembre appuntamento con "Chantar e Dançar a Ostana" giunta alla sua XVI edizione. Al mattino passeggiata guidata ad “anello” adatta alle famiglie con canti collettivi in Lingua occitana condotti dalle musiche di Luca Pellegrino e dalla splendida voce di Paola Bertello accompagnati da incontri e approfondimenti sui luoghi visitati. Pomeriggio dedicato alle danze Storiche Tradizionali con l’assegnazione del 16° Premio di Ballo Ostana 2024.



***

PEVERAGNO

SETTEMBRE PEVERAGNESE

Sabato 14 settembre alle ore 21 spettacolo di circo contemporaneo “Toponomastica” a cura della Compagnia del Birun, presso la collina di San Giorgio.



***

PIOBESI D’ALBA

L’AMARTI

Domenica 15 settembre presso le piscine di Piobesi d’Alba serata di beneficienza in memoria di Martina Mansueto e in favore dell’associazione Cancersucks e per la ricerca contro il tumore al cervello. Alle ore 18-19 esposizione opere d’arte e dalle 19 esibizioni di artisti vari.

Info https://cancersucks.it/



***

PONTECHIANALE

RITORNO DALL’ALPE

Domenica 15 settembre 2024 tradizionale rassegna zootecnica di Pontechianale "Ritorno dall'Alpe", con l'esposizione degli animali d'alpeggio e il mercatino tipico per le vie del paese.

Info: https://comune.pontechianale.cn.it/



***

PRADLEVES

SENTIERO DELLE LEGGENDE

Domenica 15 settembre partenza alle ore 9 dal centro polifunzionale Abrì di Pradleves, escursione di tutta la giornata alla scoperta del “Sentiero delle leggende” su itinerario di media montagna. Info al 3349349151.



***

RITTANA – PARALOUP

I PAESAGGI NELLA CRISI

Sabato 14 settembre ore 10 in borgata Paraloup apertura convegno “I paesaggi nella crisi tra memoria, ecologia e azione. Ecomemoria e progetti di futuro sostenibile”. Prima sessione convegno e interventi dei relatori nella mattinata con alle 14.15 lo spettacolo teatrale “We did it!” a cura di AtelierSì. Alle 15.30 seconda sessione del convegno. Domenica 15 settembre prosegue il convegno “I paesaggi nella crisi tra memoria, ecologia e azione. Ecomemoria e progetti di futuro sostenibile”. Alle ore 15 conversazione tra la zoologa Mia Canestrini e il conduttore radiofonico Matteo Caccia. A seguire lectio magistralis della scrittrice Alessandra Viola.



***

ROASCHIA

SAGRA DEI TAJARIN

Domenica 15 settembre pranzo a base dei tradizionali tajarin di Roaschia e musica occitana. Info proloco-roaschia@libero.it oppure 3337052328 – 3319889005



***

SALUZZO

IL TEMPO DELLA COMUNANZA

Sabato 14 settembre alle ore 18.30, in occasione della chiusura della mostra Il Tempo della Comunanza, performance dell’artista Tiziana Pers dal titolo The Age of Remedy (2024) presso gli spazi della Castiglia.





SALUZZO

NEGOZI IN STRADA

Domenica 15 settembre, dalle ore 9 la Fondazione Amleto Bertoni invita a Negozi in strada, una giornata dedicata interamente allo shopping durante la quale i negozi prolungheranno le loro vetrine nelle strade del centro cittadino di Saluzzo e potranno mostrare in maniera più ravvicinata le loro proposte e promozioni a clienti e visitatori. L'evento è organizzato in collaborazione con "Sport in piazza". Info: info@fondazionebertoni.it



***

SAN BENEDETTO BELBO

FESTA D’AUTUNNO

Sabato 14 settembre alle ore 20 presso il Salone Polifunzionale distribuzione di polenta e salsiccia e alle ore 21 serata di liscio con l’orchestra “Polidoro Group”. Ingresso libero

Domenica 15 settembre alle ore 9.30 “Passeggiamo e Mangiamo” escursione di circa 8 Km, con dislivello 300 metri, per i sentieri e stradine nei dintorni del paese. Alle ore 10 gli artisti del collettivo ECLECTICA interpretano scorci di San Benedetto Belbo con pittura e disegno.

Alle ore 13 arrivo passeggiata presso il salone “Michele Ferrero” e pranzo. Alle 15.30 “Ai giradischi” Dj Gerry di Radio Vallebelbo e all ore 16.00 Distribuzione di “Bagasce Fritte” in abbinamento a prodotti del territorio. Alle ore 17.30 esposizione estemporanea dei lavori degli artisti. Durante la giornata visite guidate gratuite alla “Censa di Placido” e all’Apiario didattico.

Info: ufficio@comune.sanbenedettobelbo.cn.it



***

SAMBUCO

SAMBUCOC

Sabato 14 settembre, alle ore 17 presso il Centro Documentazione Valle Stura a Sambuco, appuntamento con Guido Olivero, docente universitario, dirigente d’azienda, scrittore e studioso, con le sue due ultime pubblicazioni: "Lena la fuggiasca. Storia di una donna «anarchica» tra Piemonte, Francia e Argentina" e "Bastian. Storia di un contadino della valle Stura confinato a Ventotene". Ingresso libero.



***

SAMPEYRE

ADVENTURE MOTO EVENTS FESTIVAL

Sabato 14 e domenica 15 settembre festival dedicato agli amanti delle due ruote con il Lamas Rally Monviso in tre tappe. Tutte le info su: https://lamasrally.com/lamas- rally-monviso-edition/ https://www.amefestival.it/



***

SAVIGLIANO

RIBELLI

Sabato 14 settembre alle ore 10.30 presso l'Arco di Trionfo in piazza Santa Rosa: Quadro teatrale “Il prezzo della libertà”, a cura Associazione Voci Erranti. Interventi musicali del Complesso Bandistico Città di Savigliano e della Corale Alpina “R. Celoria”, con la partecipazione di Anita Cordasco (voce solista). Deposizione corone di alloro in memoria dei Caduti.





SAVIGLIANO

ULTRASUONO

Sabato 14 e domenica 15 settembre presso Palazzo Longis a Savigliano "ULTRASUONO Festival di Fine Estate": workshop e masterclass in djing e produzione elettronica con restituzione esperienza degli allievi; esposizione e mercato del libro e del vinile; masterclass in liuteria e costruzione strumenti musicali, concerti e dj set in serata; pranzo condiviso e tanta buona musica.Info :

diagonalsaveoursouls@gmail.com oppure 3396806565



***

SERRALUNGA D’ALBA

VISITE CASTELLO

Domenica 15 settembre visite speciali al Castello di Serralunga dedicate alle famiglie.

A tutte le famiglie verrà consegnato il libretto illustrato CIAO! (consigliato per bambini da 6 a 12 anni) per scoprire la storia del castello, dei signori Falletti, gli antichi proprietari, i passaggi difensivi che lo hanno reso inaccessibili per secoli e tanti altri segreti. Un percorso di parole, immagini e disegni (anche da colorare) utile per la visita guidata e da portare a casa per continuare a giocare. Disponibile anche in lingua inglese, francese, tedesca e fiamminga! Info: https://www.castellodiserralunga.it/it/90-famiglie-al-castello.html





SERRALUNGA – FONTANAFREDDA

FESTA DELLA VENDEMMIA

Sabato 14 settembre a Serralunga d'Alba, presso la Tenuta di Fontanafredda avrà luogo la Festa della vendemmia, manifestazione dedicata a grandi e piccini, all'insegna della sostenibilità, del territorio di Langhe, Monferrato e Roero e del vino. Ci saranno visite guidate alle cantine storiche di Fontanafredda con spettacoli musicali, pigiatura a piedi nudi, mercatino.

La Festa della Vendemmia aprirà le sue porte alle 12 e durerà tutto il giorno, fino a mezzanotte e l’ingresso è libero con accredito ( https://www.villaggionarrante.it/festa-della-vendemmia/ ). Alcune attività saranno a pagamento.

Per informazioni: info@villaggionarrante.it ; tel. +39 0173 626481



***

SOMMARIVA PERNO

DA CIABOT A CIABOT

Domenica 15 settembre camminata enogastronomica tra le colline dell’Arneis. Partenza alle 11.30 dal centro storico si raggiunge percorrendo una strada panoramica in mezzo alle vigne. Lungo il percorso, nei tradizionali Ciabòt, sono allestite le diverse postazioni, dove vengono proposte varie specialità accompagnate dai vini del territorio. Parcheggi con navetta fino alle 18. Info: https://www.comune.sommarivaperno.cn.it/ oppure 3388298410





SOMMARIVA PERNO

DREAMING IN ART

Sabato 14 e domenica 15 e fino al 22 settembre viaggio nei multiversi dell’arte di Langhe e Roero presso la Chiesa di San Bernardino. Orario 10 – 18.30 nei giorni feriali su prenotazione al 3339908216 –3207162566 oppure associazionedreamingart@gmail.com



***

SOMMARIVA DEL BOSCO

ROERO CULTURA

Sabato 14 e domenica 15 settembre prima edizione dell’evento “Roero Cultura” presso Auditorium e tensostruttura in piazza Seyssel. Incontri, dibattiti e salotti narrativi a partire da sabato alle ore 10 con l’apertura della manifestazione, che prosegue domenica 15 settembre dalle ore 10 e si concluderà con il concerto presso l’Auditorium della Whatever It Takes Orchestra. Tutto il programma dell’evento su https://valorizzazioneroero.it/nuovo-brand-roero-cultura/



***

VALDIERI – TERME

MARCIA DELLA MEMORIA

Domenica 15 settembre 2024, 26° Marcia Attraverso la Memoria da Valdieri fino al Colle Ciriegia in Valle Gesso e commemorazione transfrontaliera per ricordare la storia europea della persecuzione antiebraica della prima metà del Novecento. Info e programma: iatborgo@visitcuneese.it oppure 0171/266080





VALDIERI – TERME

BIOCURIOSANDO

Sabato 15 giugno al Centro di visita del Parco a Terme di Valdieri mostra fotografica Biocuriosando a cura di Simone Gautero, la sua prima mostra con la quale offre ai visitatori "un assaggio" di mondi quasi sconosciuti e misteriosi. Ingresso libero tutti i giorni, fino al 15 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.



***

VENASCA

FIERA DI SANTA LUCIA

Sabato 14 settembre presso gli impianti sportivi dalle ore 14.30 gara alla Petanque. Alle ore 20 cena a base di fritto misto. Domenica 15 settembre al mattino funzioni religiose e per i bambini alle ore 10 escursione animata con gli operatori de “La Fabbrica dei Suoni”. In piazza Caduti per tutta la giornata “Piazza delle famiglie” con giochi, animazioni e merenda offerta dal gruppo Alpini. Ballo liscio con “I due Gemelli”.



***

VERZUOLO

MAGIA E AVVENTURA AL CASTELLO

Sabato 14 settembre e domenica 15 settembre andrà in scena nell’antica fortezza della Villa ”La contea del mondo magico di Harry e Gandalf ”. Tutto il programma su https://villadiverzuolo.it/



***

VERNANTE

IMAGINÈ

Settima edizione di Imaginé. Piccolo festival della narrazione per figure, in programma da venerdì 13 a domenica 15 settembre. Vernante tornerà ad animarsi di proposte sul tema delle trasformazioni del paesaggio - naturali e per mano dell'uomo - che promuoveranno i libri illustrati e Vernante in piazza dell'Ala e vi Umberto I. Ospite d’onore Andrea Antinori, illustratore affermato in campo nazionale e internazionale. Le info e le iscrizioni agli appuntamenti, tutti a partecipazione gratuita eccetto l'aperitivo di sabato 14, sono aperte sulla piattaforma Eventbrite al link bit.ly/imagine-eventbrite.

Sabato 14 dalle 10 alle 19 e domenica 15 settembre dalle 10 alle 18 in piazza dell'Ala ci sarà un'area gioco libera dove i più piccoli potranno viaggiare con la fantasia tra un laboratorio e l'altro. Il programma completo del festival è su www.festivalimagine.it



***

VILLANOVA MONDOVÌ

FESTA DELL’ADDOLORATA

Sabato 14 settembre alle ore 10 inaugurazione presso sala consiliare mostra/esposizione di quadri realizzati da artisti locali con la presenza del critico d'arte Luigi Cerruti. Ore 14 “Caccia al tesoro di Villanova” presso Biblioteca civica G. Orsi. Iscrizioni al: 339 1130291. Gioco a tema "Villanova" dedicato ai ragazzi tra gli 11-14 anni. Consegna bandiera italiana ai neo maggiorenni e brindisi finale. Alle ore 18 al PalaTomatis “Villanova in seria A”, possibilità di vedere in azione la squadra Mondovì Volley Serie A2 Femminile durante un test match presso il nostro palazzetto dello sport. Ingresso libero. Alle ore 19.30, nel cortile interno del Comune “TRADIZIONI &PRODUZIONI”

Prenotazione al 339 1130291. Possibilità di cenare all'interno del cortile del comune acquistando le produzioni e i piatti tradizionali o De.Co del nostro territorio.

Domenica 15 settembre alle ore 8 nelle vie del centro, tradizionale fiera mercatale si snoderà tra le vie del centro. Ore 9.00-18.00 presso PalaTomatis “Memorial Tomatis”, torneo di pallavolo femminile under 13 promosso dal Villanova Volley in memoria di Vincenzo Tomatis. Presso il campo da Trial di Villanova Mondovì Beta Try Trial Tour Info: 0174 42260

Il tour di Beta dedicato agli appassionati o chi vuole avvicinarsi al mondo del trial. Alle ore 15 in Via Eula, di fronte al Ritual Cafè Sax + Dj set interamente dedicato ai giovani promosso dall'Amministrazione comunale. Servizio bar organizzato da: "Ritual Cafè e C'era una Volta".

Alle ore 18 finale del 2° Trofeo di tennis "Giuggia Costruzioni" presso il Centro sportivo Branzola

Finale del secondo torneo di tennis "Giuggia Costruzioni". Alle ore 20.30 dalla Chiesa di S. Lorenzo

processione mariana “Aux Flambeaux”.



***

VILLANOVA SOLARO

TRACTOR PULLING

Sabato 14 settembre a partire dalle ore 17 Campionato Italiano di Tractor Pulling qualifiche.Domenica 15 settembre alle ore 10 gara di Tractor Pulling con i trattori originali.

Info al 3475697416 https://www.facebook.com/powerpullingitaliaPPI/