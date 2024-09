Monviso, Bergesio: “Oggi la festa di tutti i piemontesi, grazie alla Lega l'Autonomia è legge!”.

Autonomia, ma anche legge sulla Montagna, Province e infrastrutture. Tanti i temi affrontati oggi in occasione della Festa della Lega sul Monviso, di fronte ad un pubblico folto ed attento.

Una tradizione, il ritrovo annuale a Pian della Regina, “Che abbiamo voluto portare avanti perché fa parte del dna e delle radici della Lega”, ha spiegato l’On. Riccardo Molinari, precisando: “Quest’anno c’è forte interesse anche da parte dei media perché il tema autonomia è importante e lo è per merito della Lega che è riuscita ad inserirlo nelle riforme da attuare nei primi due anni di legislatura. E non era scontato”.

“Se riusciremo a portare a casa l’autonomia rilanceremo l’Italia - ha commentato il Ministro Calderoli, “mente e cuore” dell’autonomia differenziata-. Da parte delle opposizioni ostruzionismo che fa leva su affermazioni false che sembrano fatte apposta per istigare la popolazione del Sud Italia contro il Nord. Invece autonomia è anche sussidiarietà, perché significa avvicinare le decisioni al cittadino. Da inizio ottobre parte il tavolo di lavoro tra Governo e Regioni”.

“Grazie per essere così in tanti qui oggi - è stato il saluto del Senatore Giorgio Maria Bergesio, organizzatore della giornata, che ha anche fatto il punto della situazione sulle infrastrutture della provincia di Cuneo -. I temi fondamentali portati avanti da sempre dalla Lega stanno finalmente venendo fuori con energia e si incardinano nella struttura costituzionale del Paese, a cominciare dal tema dell’autonomia differenziata. Autonomia è identità, è vicinanza alle persone, alle aziende, ai più fragili ma anche agli enti locali, che hanno bisogno di una politica vicina e collaborativa. L’autonomia è prevista in Costituzione, e negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante nell’iter della riforma. Tutto questo grazie al Ministro Calderoli, al Ministro Salvini e all’Onorevole Molinari. L’anno scorso il progetto era in fase di costruzione, oggi è cogente: portiamolo avanti con coraggio e rispetto”.

Ad intervenire sul palco anche l’assessore regionale ad Autonomia, Infrastrutture strategiche ed enti locali Enrico Bussalino, e Paolo Demarchi, già consigliere regionale della Lega e vicesegretario provinciale della Lega.

Tra il pubblico anche il consigliere regionale Gianna Gancia, il sindaco di Fossano, Dario Tallone, e il consigliere provinciale Simona Giaccardi, consigliere del Comune di Fossano, candidata Lega alle prossime elezioni provinciali nella lista “Ripartiamo dalla Granda”, insieme ai colleghi Katia Manassero, consigliere di Borgo San Dalmazzo, e Simone Gallo, consigliere a Feisoglio